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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”

İHA

Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, maske denetimi yaparak, yeni tip koronavirüs (Covid19) salgını ile ilgili ilçe genelindeki son durumu değerlendirdi.
Kdz. Ereğli Erdemir Caddesi üzerinde maske denetimi yapan Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, koronavirüsten ölüm rakamının 20'yi geçtiğini ve karantina sayısının 900’e yükseldiğini söyledi. Çorumluoğlu açıklamasında, "Maske denetiminin yanı sıra vatandaşlarımıza uyarılarda bulunacağız. Tüm Türkiye'deki çalışmaları yakınen takip ediyorsunuz. Ereğli'de de biz bu çalışmaları kendi gücümüz nispetinde yerine getiriyoruz. Ne yazık ki Ereğli'de vatandaşlarımız tarafından gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Biz kamu elemanları olarak denetlemeleri devamlı yapsak da üstün gayret de göstersek vatandaşın desteğini görmeden bunu başarma imkanımız yok. Günlük 1520 vaka ortalamamız var. Ne yazık ki bunu halen 10'lu rakamlara çekemedik. Bunun yanında da vefat sayımızda 20'nin üzerine çıktı. Gençlerimiz atlatıyor gibi bir yaklaşım var. bu yaklaşım doğru değil. Bu hastalık gençlere de zarar verebiliyor. Her şeyden öte belki siz sıkıntınız olmadığınız için atlatabilirsiniz ama evinizdeki anne, baba ve kardeşinize bu hastalığı getirmeye hakkınız yok. Her şeyden önemlisi de Ereğli'de ve Türkiye'de bu olayı yaymaya hakkınız yok. Herkes gerekli tedbirleri almak zorunda. İşletmelerimizde bu tedbirleri almak zorunda. Bir işletmede bunun çıkması demek o işletmeden alışveriş yapan yüzlerce müşterinin de enfekte olması demektir. İşyerleri için de bugün bir karar alınacak. İşletmede maske takmayan personeli olan işletmelerle maskesiz içeriye müşteri alan işletmelerle ilgili karar alacağız. Ayakta yolcu taşıyan minibüsler trafikten men edeceğiz. Oyun oynatan kahvehaneler var, her gün 45 tane yakalıyoruz. Bunların kapatılması ile ilgili kararları alacağız. Kışın bu hastalığı atlatmamız çok daha zor olacak. 4'lü 5'li rakamlara düşürmemiz gerekirken rakamlar yüksek. Kamu personelimiz yoruldu ama mücadeleye devam edeceğiz, dönüşümlü olarak devam edilecek. Kurallara uyan ve bu mücadelede destek olan tüm vatandaşlarımıza bu gelişmeleri basına duyuran gazetecilerimize ve bu çalışmayı yürüten kamu çalışanlarına teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza, 'Niye takmıyorsunuz?' diye sorduğumuzda, 'Bana birşey olmaz ben gencim' diyorlar. Vatandaşlarda böyle bir algı var. Vatandaşlar benim hastalığım yok diye kendine güveniyorlar ama halen daha bu hastalıkta tespit edilemeyen hususlar var. Yoğun bakıma düşünce geriye gidiş çok daha yoğun oluyor. Vatandaşlarımızın böyle bir algıya kapılmaması gerekiyor. Hastalık cinsiyet ve yaş ayırt etmiyor. Devlet üzerine düşeni yapacak, vatandaş da kendini koruyacak. Yaklaşık 900 civarındaki vatandaşımız kontrol altında. TTK'ya dün genel bir test yaptık. Bugün sonuçlar çıkacak. Orada da toplantı yaptık. Kurumu da uyardık. Hiçbir yeri kapatmak istemiyoruz ama biz sağlık tedbirlerine uymayanlara da kapatmaktan ve ceza yazmaktan başka çaremiz yok. Benim masamda bekleyen bir adet ceza yok. Kesilip benim masamın üzerine gelip de göndermediğimiz bir tane ceza yok. Hepsi onaylandı. Şu ara moda kaçak kıraathaneler var. Emniyet gerekli tedbirleri denetimleri yapıyorlar. Göz göre göre okey oynatıyorlar, kumar oynatıyorlar. Bunlara bizim affımız ve acımamız yok. Oradaki vatandaş bu kadar sıkıntıya rağmen oyun masasında oturup da oyun oynayan vatandaş yarın devlete sitem ediyor. 'Neden tedbir almadınız?' diye. Sen kahvehanede oturup oyun oynarken düşünmüyor musun? Sıkıntı, zarar görüldüğü herkes devleti göreve davet ediyor. Dün akşam çıktım evime gidiyorum esnafa bakıyorum herkes beni gören maskesini takıyor. Bende diyorum ki beni görünce takan adam ben buradan ayrılınca çıkarıyordur maskeyi. Halkın sağlığını korumalıyız. Adam gözümüzün içine baka baka maskesiz geziyor. Okullarla ilgili gerekli tedbirler alındı. Bakanlığımızın emirleri doğrultusunda gereken çalışmayı yapacağız. Çocuklarımızın da ciddi bir uyarılması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı da bu işi belirledi. Bize de gönderildi o çerçevede çalışmaları yürütüyoruz. Bir iki vaka çıktı o da dışarıda çıktı, o sınıfları karantinaya aldık. Bakanlık hangi aşamada ne yapacağımızı nokta nokta belirledi. Çay ocağına geçiyor, maskesini çıkartıyor. Birbirine yakın yerlerdeler. Ben çay içiyorum diyorum. Tamam çay içiyorsun diyorum da önünde çay yok. Çay geldiğinde çıkar, mesafeni koru. Herkes bu işten kaçınma yollarını bize anlatıyor, çok da doğru bulmuyorum açıkçası” ifadelerine yer verdi.
Açıklamanın ardından Kaymakam Çorumluoğlu beraberinde Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik, Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Bulak ve sağlık kuruluşu yetkilileri maske denetimi gerçekleştirdi.

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