Zonguldak'ta iki tekstil fabrikasında 78 işçide koronavirüs çıktı, üretimler durdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'ta iki tekstil fabrikasında 78 işçide koronavirüs çıktı, üretimler durdu

DHA

Zonguldak'ta iki tekstil fabrikasında 78 işçide koronavirüs çıktı, üretimler durdu


Gürkay GÜNDOĞANYeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesindeki iki tekstil fabrikasında 78 işçide koronavirüs tespit edilince, üretim durdu. Test sonuçları açıklandıkça vaka sayısının artmasından endişe ediliyor.
Çaycuma´daki organize sanayi bölgesinde birinde 450, diğerinde 250 kişinin çalıştığı iki tekstil fabrikasında, işçilerden bazılarında koronavirüs tespit edildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, fabrikalarda filyasyon çalışması yaptı. Çalışmaların ilk etabında 450 kişinin çalıştığı fabrikada 10, diğer fabrikada ise 30 işçinin koronavirüse yakalandığı tespit edildi.
Pazartesi günü itibariyle fabrikalarda üretim durduruldu ve tüm işçiler evlerinde karantinaya alındı. Test sonuçları açıklandıkça koronavirüse yakalanan işçi sayısı arttı. İki fabrikada koronavirüse yakalanan işçi sayısı 78'e yükseldi. İşçiler, evlerinde ve hastanelerde tedaviye alındı. Temaslı olan işçiler de evlerinde karantina altında tutuluyor. Test sonuçları açıklandıkça vaka sayısının artmasından endişe ediliyor.
Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, organize sanayi bölgesindeki fabrikaların Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlıkların talimatları doğrultusunda denetlendiğini ve sık sık tedbirlere uyulması konusunda uyardıklarını söyledi.
İl Sağlık Müdürlüğü'nün filyasyon çalışmasının devam ettiği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Gürkay GÜNDOĞAN-Yeliz ALAGÖZ
2020-10-09 10:19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ters yöne giren araç kazaya sebep oldu: 4 yaralı
YEREL HABERLER Ters yöne giren araç kazaya sebep oldu: 4 yaralı
Posbıyık’tan AK Parti grubuna tepki
YEREL HABERLER Posbıyık’tan AK Parti grubuna tepki
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
YEREL HABERLER Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Posbıyık emekli olan Belediye işçisine altın hediye etti
YEREL HABERLER Posbıyık emekli olan Belediye işçisine altın hediye ...
Kirmanlı Mahallesi’nin asfalt sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Kirmanlı Mahallesi’nin asfalt sorunu çözüldü
Kaymakam Çorumluoğlu, Türk Metal'i ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Çorumluoğlu, Türk Metal'i ziyaret etti
Devrek Belediyesi çalışmalarına hız kazandırdı
YEREL HABERLER Devrek Belediyesi çalışmalarına hız kazandırdı
Kestane toplamak için gittiği ormanda kayboldu, ekipler buldu
YEREL HABERLER Kestane toplamak için gittiği ormanda kayboldu, ...
Tırın dorsesinden düşen briketler kazaya yol açtı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Tırın dorsesinden düşen briketler kazaya yol açtı: 4 ...
Sakatlar derneği yeni binasına kavuşuyor
YEREL HABERLER Sakatlar derneği yeni binasına kavuşuyor
Zonguldak'ta 'uçak düştü' ihbarı ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 'uçak düştü' ihbarı ekipleri harekete ...
Belediye başkanı açıkladı, Zonguldak'ta vak'a sayısı ve can kaybı Türkiye ortalamasının altında Korona virüs denetimini takip eden gazeteci türkü söyledi, protokol dinledi
YEREL HABERLER Belediye başkanı açıkladı, Zonguldak'ta vak'a sayısı ...
Zonguldak'ta vaka sayıları, Türkiye ortalamasının altına indi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta vaka sayıları, Türkiye ortalamasının ...
Zonguldak'ta vaka sayıları, Türkiye ortalamasının altına indi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta vaka sayıları, Türkiye ortalamasının ...
Zonguldak açıklarında uçak düştüğü iddiası ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Zonguldak açıklarında uçak düştüğü iddiası ekipleri ...
(Özel) Köylüler, meranın tapulu araziye eklendiği iddiasıyla tepki gösterdi
YEREL HABERLER (Özel) Köylüler, meranın tapulu araziye eklendiği ...
Kestane toplarken kaybolan yaşlı adam ekipler tarafından bulundu
YEREL HABERLER Kestane toplarken kaybolan yaşlı adam ekipler ...
EMKO güneşten tüketiyor, ülke için üretiyor 16 bin metrekarelik alanda, fabrikanın elektriği güneş enerjisinden üretilecek Firma, kurulu bulunduğu beldenin doğal gaz şebekesine sponsor oldu
YEREL HABERLER EMKO güneşten tüketiyor, ülke için üretiyor 16 bin ...
Zonguldak, taş kömürünün ardından doğal gazıyla enerji üssü olacak
YEREL HABERLER Zonguldak, taş kömürünün ardından doğal gazıyla ...
Çimento yüklü dorse alev alev yandı Aynadan yangını fark eden sürücü dorseyi ayırarak faciadan kurtuldu
YEREL HABERLER Çimento yüklü dorse alev alev yandı Aynadan yangını ...
Zonguldak’ta kaçak 380 kilo tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Zonguldak’ta kaçak 380 kilo tütün ele geçirildi
Pandemi döneminde mutfak harcamaları binde 8 oranında arttı
YEREL HABERLER Pandemi döneminde mutfak harcamaları binde 8 oranında ...
Ticaret İl Müdürü Maden velileri hem uyardı hem tavsiyeler verdi
YEREL HABERLER Ticaret İl Müdürü Maden velileri hem uyardı hem ...
Alaplı Fen Lisesi açılması için onay çıktı
YEREL HABERLER Alaplı Fen Lisesi açılması için onay çıktı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X