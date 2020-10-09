Zonguldak'ta yağmur ve şiddetli rüzgar; iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi

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Gürkay GÜNDOĞANSinan KABATEPE/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ta etkili olan sağanak nedeniyle, yollar göle döndü. Ereğli ilçesinde ise yağmurla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, bazı iş yerlerini ve yolları su bastı.

Kentte beklenen sağanak yağmur sabaha karşı Ereğli ve kent merkezinde etkili oldu. Belediye ekipleri tıkanan rögar kapaklarını açmak için çalışma yaptı. Göle dönen bazı caddelerdeki araçlar güçlükle ilerledi. Bazı vatandaşlar saçakların altında yağmurun dinmesini bekledi. Karadeniz açıklarında avlanan balıkçı tekneleri de yağmur ve rüzgar nedeniyle balıkçı barınaklarına sığındı. Balıkçıklar, olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamadı.

İŞ YERLERİNİ SU BASTI, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Ereğli ilçesinde ise yağmurla birlikte şiddetli rüzgar etkili oldu. Yağmur nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. Cumartesi Pazarı mevkisinde araçlar sular altında kaldı. Vatandaşlar araçlarını sudan çıkarabilmek için mücadele verdi. Ereğli Belediyesi'ne bağlı temizlik görevlileri, tıkanan rögarları temizlerken, yağmur sonrası rögarlardan ayakkabı, pet şişe, poşet, plastik içecek kutuları, karton kağıtların çıktığı görüldü. Korubaşı Mahallesi Ulugeçit Sokak üzerinde rüzgar nedeniyle devrilen ağaç trafiği kapattı. İtfaiye ekipleri, ağacı yoldan kaldırarak trafiği tekrar açtı. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN-Sinan KABATEPE

2020-10-09 10:58:48



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