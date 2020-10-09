Zonguldak'ta vahşet, sokak köpeği başı kopmuş halde bulundu

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde başı kopmuş köpek ölüsü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay ilçenin Korudüzü Mahallesi Elmalı caddesinde meydana geldi. Sabah evinden çıkan Zeki Kuzu, binanın önünde kafası olmayan ölü köpek buldu. Belediyeyi arayarak ihbarda bulunan vatandaşa emniyeti araması gerektiği söylendi. Polis ekipleri olay yerine gelerek, inceleme yaptı. Başı olmayan köpeği bulan Zeki Kuzu, "Sabah evimden çıktım. Binanın önünde başı olmayan köpek ölüsü buldum. Belediyeyi arayarak ihbarda bulundum. Başı kopmuş yada kesilmiş köpek için önce emniyete ihbar etmem gerektiği söylendi. Sonra emniyeti aradım. Polisler geldi arkasından Haybulans ekibi geldi. Şimdide ilaçlama ekibini aradım bekliyorum." dedi.

Başı olmayan köpek Haybulans ile Veteriner Hekim Doğuş Özdil'e inceleme için götürüldü. Daha sonra köpek belediye ekiplerince gömülecek.

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