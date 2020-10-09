62 madencide koronavirüs tespit edildi

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Gürkay GÜNDOĞANAytaç ÖZTÜRK/ ZONGULDAK, (DHA)TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde, iki gün önce 300 işçiye yapılan koronavirüs testinde 19 işçinin testi pozitif çıktı. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, toplam 1080 işçiden 62'sinin koronavirüs testinin pozitif olduğunu ve temaslı olan 150 işçinin de evlerinde karantinada olduğunu söyledi.

TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde işçilerde koronavirüs belirtileri görülmesi üzerine iki gün önce 300 madenciye koronavirüs testi yapıldı. Test yapılan madencilerden 19'unda koronavirüs tespit edildi. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, müessesede kısa sürede toplam 1080 işçiye test yapıldığını söyledi. Şu anda testi pozitif çıkan toplam 62 işçinin evlerinde tedaviye alındığını ifade eden Yeşil, "Koronavirüs etkilerini sıkça yaşıyoruz Zonguldak ve TTK'da. Son günlerde minimuma düşmüştü vakalar. Yalnız cuma gününden itibaren Armutçuk´ta anlaşılmaz derecede sayılarımız arttı. Cuma günü 14 olan vaka sayımız Armutçukta 62'ye yükseldi. Filyasyon ekibinin belirlediği 150 arkadaşımız da ev karantinasına gönderildi. Sevindirici olan durumu ağır olan yok. Hepsi evlerinde tedavi görüyor. Şu an Armutçuk´ta yoğun önlemler alınmakta ve çalışmalar devam etmekte" dedi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK

2020-10-09 14:27:58



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