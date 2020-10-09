Zonguldak'ta 16 bin 437 korona virüs denetimi gerçekleşti

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Zonguldak'ta il genelinde salgın denetim merkezince 304 ekip ve 2 bin 22 personel tarafından 16 bin 437 denetleme gerçekleştirildi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın da yer aldığı il ve ilçe denetimlerinde kurallara uymayanlara ceza uygulandı. İl genelinde 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren 304 ekip 2 bin 22 personel tarafından 118 ihbar değerlendirildi. 16 bin 437 resen denetleme gerçekleştirildi

Buna göre 58 iş yerine 1. uyarı, 37 iş yerine 2.uyarı ve ceza, 1 iş yerine 1 gün kapatma, 12 kişiye izolasyona uymama cezası verilirken 10 bin 154 izolasyon denetimi yapıldı. Korona virüsle mücadelede denetimlerin aralıksız devam edeceği ve vatandaşların kurallara uymaları gerektiği belirtildi.

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