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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demir, "On binlerce turisti Zonguldak'a getirmeyi planlıyoruz"

İHA

Demir, "On binlerce turisti Zonguldak'a getirmeyi planlıyoruz"

Zonguldak'ta gazetecilere açıklamada bulunan TSO Başkanı Metin Demir, kömüre giden demiryolu projesi ile Zonguldak'ın turis akının uğrayacağını ifade etti.
ZGC'de gazetecilerin konuğu olan ZTSO Başkanı Metin Demir, 6 yılın değerlendirmesini yaptı. Demir, "Bu 40 ayrı yerde 40 ayrı proje gibi görünüyor gibi olabilir ama hepsinin alt yapısı var, hepsi birbirine bağlantılı projelerdir. Ana projelerimizden en büyüğü belki de Filyos Projesi. Bunu yakından takip etmeye ve insanımızı haberdar etmeye özen gösteriyoruz. Liman projesinde sona gelindi. İnşallah bu yılın sonu itibariyle bitmiş olacak" ifadesini kullandı.
Filyos projesi ile birlikte Zonguldak'ın geriye gidişini durarak çıkışa geçeceğini belirten ZTSO Başkan Metin Demir sözlerine şu şekilde devam etti:
"Zonguldak'ın geriye gitti. Eskiden ekmek kazanmak için Zonguldak'a gelenler şimdi tam tersi ekmek bulmak için Zonguldak'tan gidiyorlar. Zonguldak araştırmalarda 2017 sıralamasında 28. sıraya geriledi fakat daha önceki istatistiklerde en kötü sıralamamız 10.sıradaydı. Son istatistiklerde ise 28. sıraya geriledik maalesef."
"Zonguldak, Filyos Projesi ile bu geriye gidişi çıkışa çevirecektir"
Filyos Limanı'nın yüzde 80'inin tamamlandığını belirten Demir, "Şu anda en önemli projemiz olan Filyos Limanı'nı yüzde 80'in tamamlandı. Yani sona gelindi. Liman projesinden hiç bir şekilde taviz verilmedi. 2010 yılında 25 milyon tonluk limanımız faaliyet geçecek. Endüstri bölgesinin zemin, yol, su, elektrik, doğalgaz alt yapı çalışmaların Tosyalı holding üstlendi. 7590 milyon lira civarında alt yapı çalışmamsı yapıldı. Endüstri bölgesinde Tosyalı Holding'inde fabrika planları var. Türkiye ve yurt dışından çok sayıda talep var. Filyos'tan beklentilerimiz büyük. Serbest bölge konusuna gelince tartışılma aşamasında öneriler var. 25 Milyon tonluk liman 6 bin dönümlük sanayi bölgesiyle organize ve planlı bir şekilde yürütülüyor. Zonguldak Lojistik Merkezi projesinde BAKKA ile birlikte çalışıyoruz. Zonguldak Lojistik Merkezi ile birlikte Filyos Zonguldak'ın geri gidiş hikayesini ileriye gidiş olarak değiştirecek. BAKKA ile birlikte başarılı ve koordineli bir şekilde çalışıyoruz. BAKKA bizim için başarılı bir bölge planı hazırladı" dedi.
"MAKZON, çelik kümelenmesinin meyvesidir"
Bölgede tamamlanması gereken eksiklikler hakkında bilgi veren Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, "Birincisi; verimlilik problemi. demir çelik ve kömürde eskisi gibi verimli değiliz. Mevcut sektörlerde rekabeti artırıp güçlendireceğiz. Kardemir ve Erdemir'e çelik kümelenmesi çalışmasında roller biçildi. Çelik kümelenmesi sonucunda MAKSON için çalışmaya başladık. MAKZON çelik kümelenmesini meyvesidir. MAKZON Projesi'ni Zonguldak için çok önemlidir. Zonguldak'ın endüstriyel altyapısına, üretim kültüründe denk bugünkü dünyada iş yapacak, katma değer üretecek bir proje. Burada 65 dolayında bir fabrika, atölye, işletme olacağını düşünüyoruz. MAKZON için dernek kuruldu. Şu anda arsa üzerinde imar düzenlemesi yapılıyor. Sanıyorum önümüzdeki ay Zonguldak belediye meclisine gelir diye tahmin ediyoruz. İstihdam oluşturacak bir proje. Çevreyi kirletmeyecek bir proje" dedi.
Seracılık OSB hakkında bilgi veren TSO Başkan Metin Demir, "Seracılık OSB ve başka alanlarda önemli çalışmalarımız var. Projeler yolunda gidiyor. Seracılık OSB için yatırımcılar talepte bulunuyor. Bunlar için alanlar belirleniyor. 2021'de seracılık OSB hayata geçirilecek." şeklinde konuştu.
Kömüre girdin yol projesiyle birlikte önümüzdeki yıldan itibaren Zonguldak'a iç Anadolu'dan on binlerce turisti getirmeyi planladıklarını belirten Zonguldak TSO& Başkanı Metin Demir, şunları söyledi:
"Zonguldak'ın turizm potansiyeli var. Endüstriyel mirasımız var. İlk önce sanayi yatırımları burada yapıldı. Adını anmadan geçemeyeceğim Ekrem Murat Zaman ile birlikte Üzülmez Küttür sanayi Projesinde çalıştık. kendisini bize çok büyük katkıları oldu. Kendisinden aldığımız raporları BAKKA ile projelendirdik. 20 milyon TL'lik bütçe hayata geçiyor. Türkiye'de 45 yıldır demiryolu turizmi revaçta. Zonguldak'ında demiryolu potansiyeli var. Zonguldak'ta kömüre giden demiryolu turları düzenleyeceğiz. Projelerimiz büyük ilgi görüyor çalışma aşamasında. On binlerce turisti bu projeyle Zonguldak'a getirmeyi planlıyoruz. Hafta sonu paketi olarak yani cuma akşamı Ankara'dan çıkacak pazar akşamı tekrar güzelliklerini göreceğiz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Kömüre giden yol paketiyle birlikte iç Anadolu'dan bölgemizde turistleri getirmeyi hedefliyoruz. Otellerimiz buna hazır ve yeterli yatak sayımız var."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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