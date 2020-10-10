Vali Tutulmaz, sahillerdeki denetime katıldı

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Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, sahillerdeki denetimlere katılarak balıkçılarla sohbet etti.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz TCSG86 Bot Komutanlığında ziyaret, inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bot Komutanı Kd. Yzb. Ahmet Yakın’dan yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi aldı. Ardından TCSG86 Bot Komutanlığınca sahillerde yapılan kontrol ve denetlemelere katıldı.

Vali Tutulmaz aborda edilen teknelerdeki balıkçılara ‘rastgele’ diyerek, sohbet etti, bereketli bir av sezonu diledi.

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