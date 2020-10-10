Zonguldak'tan Azerbaycan'a destek konvoyu

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Azerbaycan'a destek konvoyu düzenledi.
Kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları üyeleri, 'Can Azerbaycanımıza sahip çıkıyoruz' sloganıyla Ilıksu mevkisinden Fener semtine kadar konvoy düzenlendi. Konvoya Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla katılan vatandaşlar, 'İki devlet, tek millet', 'Azerbaycan yalnız değildir' sloganları attı. Etkinlik sonunda konuşan Azerbaycanlı Hüseyin Ceferpul, ülkesine yönelik saldırgan tutumunu ve ülke topraklarını işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan'ın yeniden sivillere yönelik saldırılara başladığını söyledi. Ermenistan'ın son saldırılarıyla bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Ceferpul, "Bizler, her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarımızla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Aytaç ÖZTÜRK
2020-10-10 15:39:55
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