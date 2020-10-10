TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Ankara Demirspor: 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, Devrek Şehir Stadı'nda Ankara Demirspor ile karşılaştı. Mücadele Ankara Demirspor'uın 20'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Devrek
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu xx, Sinan Ertinğü xx, Göktuğ Hazar Erel xx
Zonguldak Kömürspor: Taha Cengiz xx, Emre xx, Ahmet Hakan x (İlker dk. 82 ?), Hakan xx, Batuhan x (Murat dk. 46 x), Aykut xx, Ali Fırat xx, Hüseyin x (Furkan dk. 62 x), Oktay xx, Serbay xx, Sinan xx
Ankara Demirspor: Bahadır xx, Hüseyin xx, Kamil xx, Hasan xx, Mustafa x (Rahmican dk. 88 ?), Serdar x (Ayberk dk. 82 ?), Hakan xx, Ahmet xx, Süleyman xxx (Ahmet Sivri dk. 62 ?), Taner xx, Turan xx
Goller: Süleyman (dk. 35), Mustafa (dk. 83) (Adana Demirspor)
Sarı Kartlar: Batuhan, Sinan, Ali Fırat (Zonguldak Kömürspor), Taner (Ankara Demirspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.