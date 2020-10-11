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Kara leylekler, Alaplı Çayı'nda görüntülendi

DHA

Kara leylekler, Alaplı Çayı'nda görüntülendi


Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, nadir görülen kara leylekler, kuşların göç yolu olan Alaplı Çayı´nda görüntülendi.
Leyleklerin önemli göç yollarından biri haline gelen Alaplı Çayı´nda, dünya üzerinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve Türkiye´de de nadir görülen kara leylekler görüldü. Kara leylekleri, uzun yıllardır kuşların göç yolları konusunda çalışmalar yapan Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner hekim Arif Aktürk fark etti. Arif Aktürk, Alaplı Çayı´nın leyleklerin göç yolu olduğunu ve kara leylekleri ilk defa gördüklerini söyledi.
`KORUNMASI İÇİN TAKİP EDİYORUZ´
3 tane olan kara leylekleri her gün takip ettiklerini belirten Aktürk, "Genelde mart ve nisan ayında burada yüzlerce değişik türde leylek görürdük. İlk defa 3 tane kara leylek gördük. Yazın sona ermesiyle Afrika´dan, ülkemiz üzerinden Avrupa'ya göç ediyorlar. Bir kısmı da kış için burada konaklayarak, ürüyor. Kara leylek ilk defa gördük. Çok mutlu olduk. Onların korunması için takip ediyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Alaplı Cem SÜRMENELİ
2020-10-11 10:53:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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