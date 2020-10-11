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Türkiye'nin en uzun 10. mağarasına 6.5 milyon liralık yatırım

İHA

Türkiye'nin en uzun 10. mağarasına 6.5 milyon liralık yatırım

Türkiye’nin en uzun 10., Zonguldak’ın ise en uzun 2. mağarası olma özelliği taşıyan 3.5 milyon yıllık Gökgöl Mağarası'ndaki tadilat çalışmaları, Zonguldak Mağaraları Ziyaretçi Merkezi projesiyle önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Fosil giriş, Astım Salonu, Harikalar Salonu gibi bölümlendirilen ve geçmiş yıllarda ziyaretçi akınına uğrayan mağara, yeni dönemde de adından söz ettirecek.
İl Özel İdaresince gerçekleştirilen ihale sonucu Yıldırım Yapı'nın sürdürdüğü çalışmalarda sona yaklaşıldı. 3.5 milyon yıllık, halka açık 875 metrelik alanı ile Türkiye'nin en uzun 10. mağarası olarak bilinen Gökgöl Mağarası, girişindeki Zonguldak Mağaraları Ziyaretçi Merkezi (ZMZM) ile ilgi odağı olacak. Yaklaşık 6.5 milyon liralık bütçe ile çalışmalara geçen Kasım ayında başlayan Yıldırım Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mehmet Gençer, çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını ifade etti. Gençer, mağara önü ve içerisinde çalışmaların sürdüğünü aktararak şöyle dedi:
"Zonguldak'ın girişinde Gökgöl Mağarası var. Zonguldak Mağaraları Ziyaretçi Merkezi adı altında bir ziyaretçi merkezi yapılmakta. İl Özel İdaresi yaptırmaktadır. Geçen sene Kasım ayında başlamıştık. Yaklaşık 6.5 milyon liralık bir yatırım. Gelen turistlerin özellikle ihtiyaçlarını giderebileceği, restoran, lavabo, mescit gibi alanları aynı zamanda gelen turistlerin orada vakit geçirebileceği mağaraların tanıtımı. Çünkü 3.5 milyon yıllık Gökgöl Mağarası başta olmak üzere diğer mağaraların da tanıtımının yapılabileceği bir sergi alanı oluşturuluyor. Aynı zamanda hediyelik eşya alanları oluşturuluyor. İnşallah yıl sonuna kadar projeyi de kazandıracağız. Yıldırım Yapı'nın alt yapısı olan Yıldırım Pen olarak kendi atölyemizde üretip, orada montajlarını yapıyoruz. Özellikle katma değer olarak gerek ülkeye, gerek Karabük, Safranbolu'ya, gerekse Zonguldak'a katkı sağlıyoruz. Kış ayı tam gelmeden orayı teslim edip turizme kazandıracağız. Turizm açısından çok önemli bir eser. Ayrıca eserin ödül alma durumu da var. Gayretlerimiz devam ediyor. Mağaranın içerisinde yapılmış onarımlar var ama yeni yüzüyle içeride de aydınlatma tarzında özellikle çalışmalar yapılacak. Özellikle tescilli bir alanda SİT alanında kültür varlıkları olarak yapılmakta. Ödenekte herhangi bir sıkıntı yok. Gerek devlet yetkilileri, gerek valilik o konuda önümüzü açtı. Pandemi döneminde hızlı bir çalışmayla bu noktaya geldik. Hızlı bir şekilde tamamlanıp hizmete alınacak."

Mikroklima özelliği taşıyor
Türkiye’nin gezilebilir ve halka açık 875 metrelik alanı ile en uzun 10. mağarası olan Gökgöl Mağarası, mercan fosillerin yanı sıra en yaşlı yapı oluşumlarına da ev sahipliği yapıyor. ZonguldakAnkara karayolu üzerinde bulunan Gökgöl Mağarası, Türkiye’nin önemli mağaraları arasındaki yerini koruyor. Yıl içinde sıcaklık ve nem oranının fazla değişmemesi nedeni ile mikroklima özelliğine sahip olmasıyla bilinen mağaranın girişten büyük çöküntü salonuna kadar olan bölümleri ’Fosil giriş’, ’Astım Salonu’, ’Harikalar Salonu’ gibi adlarla nitelendirildi.
Mağaranın tanıtımı için Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri de opera ve yöresel türküler seslendirmiş ve mağarada çekilen klipler büyük ilgi görmüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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