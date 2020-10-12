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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'ta HES kodu zorunluluğu getirildi

İHA

Zonguldak'ta HES kodu zorunluluğu getirildi

Zonguldak Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan karar doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları ile hizmet veren kuruluşlara ait binalara girişlerde HES kodu sorgulaması zorunluluğu getirildi.
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında bir dizi yeni kurallar getirildi. Buna göre Zonguldak'taki kamu kurum ve kuruluşları, banka, postane, noter, alışveriş merkezi, elektriksudoğal gaz abonelik ve tahsilat işlemlerine yönelik hizmet veren kuruluşlara ait binalara girişlerde vatandaşlara HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulaması yapılmasına karar verildi.

65 yaş üstü vatandaşlara ziyaret ve refakat yasağı
Öte yandan alınan karar doğrultusunda Zonguldak'taki tüm özel ve kamu hastanelerinde 65 yaş üzeri vatandaşlar, hastane ziyaretlerine ve refakatçi olarak kabul edilmeyecek.
65 yaş ve üzeri vatandaşların AVM, market, semt pazarı, pazar yeri gibi toplu alışveriş mekanlarını 16.3018.30 saatleri arasında zorunlu kalmadıkça kullanmamaları önerilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşların 07.3009.30 ile 16.3018.30 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını zorunlu kalmadıkça kullanmamaları önerilecek.
Çalışan personel sayısı 50 ve üzeri olan fabrika ve işletmelere girişlerde HES kodu sorgulaması yapılacak. Toplu halde bulunulan alanlarda vatandaşlar, maske ve sosyal mesafe konusunda kolluk kuvvetlerince anonslarla uyarılacak.
Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bu sürece dahil olarak süreç hakkında gerekli işbirliğini sağlayacağı belirtildi. Uygulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan şahıslara idare para cezası uygulanmasına, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK 195. maddesi kapsamında adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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