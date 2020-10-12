İzolasyon kuralına uymayan 3 kişi yurda yerleştirildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde izolasyon kuralına uymayan 3 kişi yurda yerleştirildi.

Kdz. Ereğli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Covid19 temaslı 3 vatandaş izolasyon sürecine uymayıp evlerini terk ettiği için yurda yerleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Covid19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında test sonucu pozitif olan veya test sonucu pozitif olan şahıslarla temaslı olan vatandaşlarımızdan evlerinde izolasyonda bulunması gerekirken evlerini terk ettikleri tespit edilen E.A., K.K. ve S.K. isimli vatandaşlar, izolasyon süreçlerini tamamlamak üzere İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 14.09.2020 tarih ve 67 sayılı kararına istinaden ilimiz merkezindeki Güney Mahallesi Hür Sokak numara 24 adresli Abdullah Sabri Efendi Erkek Yurdu'na nakledilmişlerdir. İzolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan, geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişiler, izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlamak üzere Zonguldak merkezde bulunan Güney Mahallesi Hür Sokak numara 24 adresli Abdullah Sabri Efendi Erkek Yurdu'na nakledileceklerdir” denildi.

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