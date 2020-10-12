Sahte alkol içtiği iddia edilen kişi hastaneye kaldırıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde iddiaya göre sahte alkol içtikten sonra rahatsızlanan H.A. (52), hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Ereğli Kirmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.A. evinde sahte alkol içtikten sonra rahatsızlandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi, H.A.'yı ambulansla özel hastaneye kaldırdı. Doktorların müdahalede bulunduğu H.A., yoğun bakıma alındı. H.A.'nın görme kaybı yaşadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2020-10-12 21:28:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.