'Kömür ücreti' cinayetinin sanığına müebbet istemi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Kömür ücreti' cinayetinin sanığına müebbet istemi

DHA

'Kömür ücreti' cinayetinin sanığına müebbet istemi


Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) ZONGULDAK Kozlu'da, sattığı kömürün parasını vermediğini iddia ettiği İYİ Parti İlçe Yönetim Kurulu üyesi Metin Alagözoğulları´nı (56) parti binasında boğazını keserek, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Sabahattin Kardaş hakkında savcı mütalaasını mahkemeye sundu. Kardaş'ın ömür boyu hapisle cezalandırılması talep edildi.
Olay, geçen yıl 3 Haziran günü, İYİ Parti Kozlu İlçe Başkanlığı'nda meydana geldi. Sabahattin Kardaş, iddiaya göre, kömür ücreti nedeniyle tartıştığı İYİ Parti İlçe Yönetim Kurulu üyesi Metin Alagözoğulları´nın bulunduğu başkanlık binasına gitti. Parasını isteyen Sabahattin Kardaş ile Metin Alagözoğulları arasında tartışma çıktı. Kardaş, yanında getirdiği bıçakla Alagözoğulları´nı boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Alagözoğulları, kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi´nde yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Kardaş ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sabahattin Kardaş hakkında Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Sanık Sabahattin Kardaş'ın tutuklu yargılandığı davanın duruşmasına, avukatı ve Metin Alagözoğulları'nın yakınları katıldı. Duruşmada savunma yapan Kardaş, böyle bir olay yaşandığı için pişman olduğunu dile getirerek, "Keşke yaşanmasaydı" dedi.
Cumhuriyet savcısı da mahkemeye sunduğu mütalaasında Sabahattin Kardaş'ın, olay yerine 32 santimetrelik bıçakla gittiğini; bıçağın üstte taşınamayacak kadar büyük olmasının, sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğini gösterdiğini ve öldürme amaçlı gidilerek eylemin gerçekleştirildiği kanaatine varıldığı gerekçesiyle müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı avukatların savunma yapması için duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2020-10-13 11:19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kömür anlaşmazlığı cinayetinin sanığı, "Yüz bin kere pişmanım"
YEREL HABERLER Kömür anlaşmazlığı cinayetinin sanığı, "Yüz bin kere ...
Dut ağacını budarken yüksekten düştü: 1 ölü
YEREL HABERLER Dut ağacını budarken yüksekten düştü: 1 ölü
Sokak müzisyeni genç, salgına rağmen moral kaynağı oluyor
YEREL HABERLER Sokak müzisyeni genç, salgına rağmen moral kaynağı ...
Sahte alkol içtiği iddia edilen kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Sahte alkol içtiği iddia edilen kişi hastaneye ...
Cesedi erkek arkadaşı tarafından denize atıldığı iddia edilen Nesrin'in annesi: Kızım nerede
YEREL HABERLER Cesedi erkek arkadaşı tarafından denize atıldığı ...
İzolasyon kuralına uymayan 3 kişi yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER İzolasyon kuralına uymayan 3 kişi yurda yerleştirildi
3 yıldır kayıp olan Nesrin'in annesi: "Kızımın dirisi yoksa ölüsünü versinler"
YEREL HABERLER 3 yıldır kayıp olan Nesrin'in annesi: "Kızımın dirisi ...
Maskesiz müşteri kabul eden iş yeri 15 gün kapanacak
YEREL HABERLER Maskesiz müşteri kabul eden iş yeri 15 gün kapanacak
Çiftçilere sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Çiftçilere sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı
Zonguldak'ta 'HES kodu' zorunluluğu
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 'HES kodu' zorunluluğu
Zonguldak'ta HES kodu zorunluluğu getirildi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta HES kodu zorunluluğu getirildi
Palamut borsayla yarışıyor, tezgahlarda 20 liradan alıcı buldu
YEREL HABERLER Palamut borsayla yarışıyor, tezgahlarda 20 liradan ...
Zonguldak'ta bin 335 öğrenci yüz yüze eğitime başladı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta bin 335 öğrenci yüz yüze eğitime başladı
Başkan Bozkurt pazar yerini denetledi
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt pazar yerini denetledi
Zonguldak'ta sosyal mesafeli yüz yüze eğitim başladı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta sosyal mesafeli yüz yüze eğitim başladı
Boş dükkanda öldürülmüş olarak bulundu; 1 tutuklama
YEREL HABERLER Boş dükkanda öldürülmüş olarak bulundu; 1 tutuklama
Depoda arkadaşını öldüren zanlı “Hatırlamıyorum” dedi
YEREL HABERLER Depoda arkadaşını öldüren zanlı “Hatırlamıyorum” dedi
Türkiye'nin en uzun 10. mağarasına 6.5 milyon liralık yatırım
YEREL HABERLER Türkiye'nin en uzun 10. mağarasına 6.5 milyon liralık ...
Kara leylekler, Alaplı Çayı'nda görüntülendi
YEREL HABERLER Kara leylekler, Alaplı Çayı'nda görüntülendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X