Kursta 1 öğretmen, 9 öğrencinin testi pozitif çıktı

Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki bir Kur'an Kursu'nda öğrenim gören 9 öğrenci ve 1 öğretmenin korona virüs testi pozitif çıktı. Öğrencilerin geçici süreyle kurs binasının bulunduğu yatılı okulda gözetim altında tutulduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre Devrek ilçesindeki yatılı Kur'an Kursu'nda 1 öğretmen ve 9 öğrencinin korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler filyasyon çalışması başlattı. Çocukların virüsü ailelerine bulaştırma riski sebebiyle kursun da bulunduğu yatılı okulda gözetim altına alındıkları öğrenildi. Gözetim altındaki öğrenciler ve öğretmenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öğrencilerin yaşlarının 15 ila 18 arasında olduğu öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.