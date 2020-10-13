Yüksekten düşen balıkçının ölümünde sanığın beraat talebi reddedildi

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Zonguldak'ta geçen 2018 yılında balıkçı barınağında beton zemine düşerek ağır yaralanan 63 yaşındaki İlhami Köroğlu'nun ölümüyle ilgili tutuklanan sanık M.C.Ö.'nün beraat talebi reddedildi.

Edinilen bilgiye göre olay Kozlu ilçesindeki balıkçı barınağında yaşandı. İddialara göre barınağın üstünden düşerek, yaşamını yitiren balıkçı İlhami Köroğlu'nun, dövüldükten sonra aşağı atıldığı yönündeki iddia üzerine; hayatını kaybeden Köroğlu'nun ailesi olayın cinayet olabileceği şüphesiyle şikayetçi olmuştu. Olayın ardından M.C.Ö. ve E.Ç. adliyeye sevk edilmiş, M.C.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, İlhami Köroğlu'nun yakınları ile tutuklu sanık M.C.Ö., SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Tanık ifadesinin ardından sanık M.C.Ö. beraatını talep etti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilirken Cumhuriyet Savcısı'nın mütalaasına karşı savunma için taraflara süre verildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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