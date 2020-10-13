Ayak ülseri hayatını kararttı, evden dışarı çıkamıyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Merkez Mahallesinde yaşayan Yaşat Turgut (47), ayak ülseri hastalığı nedeniyle ayağında yaralar oluştuğu için eve hapsolan adam Sağlık Bakanından ve Cumhurbaşkanı’ndan yardım bekliyor.

Zonguldak 'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Yaşat Turgut (47), ayak ülseri hastalığı nedeniyle ailesiyle yaşam mücadelesi veren Yaşat Kur çalışamadığı için maddi yönden de zor günlerden geçiyor.Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle psikolojik olarak çöktüğünü ifade eden Turgut, 80 bin lira tutan ameliyat masrafı için destek bekliyor.

Evli ve 2 çocuk babası Yaşat Turgut (47) , 2010 yılında ayak ülseri hastalığına yakalandı. Yıllardır tedavi gören Turgut, hastalığı nedeniyle ayaklarının üzerine basamadığı için sağlık ve ev giderlerinin karşılayamıyor. Turgut, iki yıldır evinden dışarı çıkamadığını söyleyerek yardımlarla geçindiğini belirtti. Çalışamadığı için eşinin evlere temizliğe gitmek zorunda kaldığını ifade eden Turgut, "Ayaklarımda yaralar oluştuğundan hareket kabiliyetimi kaybettiğim için iki senedir hiç çalışmıyorum. Hastalığımdan dolayı sürekli hastanelere gitmeye başladım" dedi.



Ameliyat için 80 bin liraya ihtiyaç var

Ayaklarının yara bere içerisinde ve yaralar bir türlü kapanmadığını anlatan Turgut, en son özel bir hastaneye gittiğini belirterek, tedavisi için 80 bin lira istendiğini söyledi. Turgut, şöyle dedi: "Ayağım kan pıhtılaşma meydana gelmesi sonucu, ayak ülseri olmuş ayaktaki damarlar çalışmadığından dolayı. 'Ameliyat olmalısın' dediler. 80 bin liraya çıkacağını söylediler. Doktor 'Ameliyat olmazsan 23 ay içerisinde ölebilirsin' dediler."

Umutlarını Sağlık Bakanı ve Cumhurbaşkanına bağladı

Yaşat Turgut, umutlarını hayırsever, Sağlık Bakanı ve Cumhurbaşkanı bağladıklarını belirterek, kendilerine uzatılacak bir yardım eli beklediklerini kaydetti.

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