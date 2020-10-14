Zonguldak'ta kent ormanı sonbaharda fotoğrafçıların gözdesi



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, sonbaharın keyfini çıkarmak isteyenler kent ormanını doldururken, fotoğrafçılar da güzel manzaraları görüntüledi.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte Elvanpazarcık beldesi Kaymakdere mevkisindeki Kent Ormanı'nda dökülen ağaç yaprakları, güzel görüntüler oluşturdu. Farklı türlerde ağaç ve endemik bitkilerin yanında yürüyüş yolları, seyir terası, dere ve dere üzerindeki köprüleriyle yılın her mevsimi ilgi gören kent ormanı, sonbaharda da doğal güzelliğiyle etkilemeye devam ediyor. Sonbaharın keyfini çıkarmak isteyenler orman içindeki eşsiz manzarada yürüş yaparken, fotoğrafçılar da güzel manzaraları görüntülüyor. Ormanda sonbahar ile ortaya çıkan eşsiz manzara, dron ile havadan da görüntülendi.

Başta Ankara olmak üzere Bolu ve Bartın gibi çevre illerdeki doğaseverler, hafta sonları yürüyüş parkurlarında doğal manzaranın keyfini sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2020-10-14 09:48:03



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