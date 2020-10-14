Engeli çocuğa çarpıp kaçan sürücü gözaltında

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Zonguldak Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana gelen kazada araç sürücüsü engelli çocuğa çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan genç hastanede yaşam mücadelesi verirken çarpıp kaçan sürücü polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay 12 Ekim gün meydana geldi. Zonguldak’ın Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi’nde yol kenarında bekleyen Kağan Sıbıç’a U.K isimli otobüs şoförü çarpıp kaçtı. Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu genç Sıbıç’ın engelli olduğu öğrenildi. Olay yerine çağrılan 112 Acil ekipleri engeli genci Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Olayın ardından Kağan Sıbıç’a çarpıp kaçan U.K. güvenlik kameraları ve çevredeki vatandaşlardan alınan bilgilerin ardından bulunarak polis merkezine getirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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