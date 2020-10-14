BAKKA Yönetim Kurulu Toplantısı Bartın’da yapıldı

Bakan Selçuk açıkladı: Bu haftadan itibaren başlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2020 yılı Ekim ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Bartın’da yapıldı.

Toplantıya; BAKKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Karabük Valisi Fuat Gürel, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, Bartın TSO Başkanı Halil Balık, Karabük TSO Başkanı Mehmet Mescier, BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz ile ajans uzmanları katıldı.

Yönetim Kurulu Üyelerine, Mali Destek Programları ile ilgili genel bilgilendirme yapılarak program ilerleme raporları ve Ajans faaliyetleri hakkında bilgi sunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.