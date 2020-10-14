Vali Tutulmaz trafik kontrol noktasını denetledi

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Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz trafik kontrolü yapan görevlileri denetledi

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Zonguldak’ın Bakacakkadı beldesi mevkiinde trafik kontrolü yapan polis ekiplerini denetledi. Kontrolü yapılan araç sürücüleriyle sohbet eden Vali Tutulmaz korona virüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu. Polis ekiplerine kolaylık ve başarılar dileyen Vali Tutulmaz sürücülere ise hayırlı yolculuk temennisinde bulundu.

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