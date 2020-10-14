Zonguldak'ta sahte içkiden ölen kişi toprağa verildi

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Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sahte içkiden yaşamını yitiren Harun İnanç (54), toprağa verildi.

Ereğli'de elektronik ürün satışı yapan evli ve 2 çocuk babası Harun İnanç, 9 Ekim günü evinde rahatsızlanınca sağlık ekipleri tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendiği belirtilen İnanç, ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Karabük'teki özel hastanede 11 Ekim günü yaşamını yitirdi.

İnanç'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Ereğli'ye getirilen İnanç'ın cenazesi, Bozhane Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi.

İlçede sahte içkiden zehirlendiği belirtilen Hasan A.'nın ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2020-10-14 16:02:05



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