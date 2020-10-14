Zonguldak'ta 'ByLock' kullanıcısı kadın tutuklandı

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK (DHA)ZONGULDAK'ta FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen Z.A. adlı kadın tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen Z.A. adlı kadın hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Z.A., İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Z.A., adliyeye sevk edildi. Z.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2020-10-14 17:06:49



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