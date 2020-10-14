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Zonguldak'ta sahte alkol denetimi

DHA

Zonguldak'ta sahte alkol denetimi


Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta polisin yaptığı denetimde, tekel bayisinde alkol yapımında kullanılan 1237 adet aroma ile 1061 şişe etil alkol içeren yüzey temizleyiciye el konuldu.
Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, sahte ve kaçak içki satış ve imalatı yapan yerlere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda 82 polis ile 238 iş yeri denetlendi. Devrek ilçesinde, Perakende Alkol Satış Belgesi´ni yenilemeyen iş yerinde bulunan 436 şişe alkollü içki ile 37 paket sigaraya el konuldu. Kent merkezinde ise bir tekel bayisinde sahte içki yapımında kullanılan 1237 adet aroma ile 1061 şişe etil alkol içeren yüzey temizleyici ürün ele geçirildi. 
Ereğli ilçesinde bulunan bir iş yerinde ise barkod bilgileri kolonyaya ait 24 şişe etil alkol içerikli yüzey temizleyici ürün hakkında yediemin tedbiri uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2020-10-14 17:09:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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