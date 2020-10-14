Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde önceki İlçe Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak tarafından başlatılan ve şu anki Kaymakam Ömer Övünç Koşansu tarafından devam ettirilen 16 bin metre beton yol çalışmaları bir hafta içerisinde bitirilmesi bekleniyor.

Yedi aydır beton yol çalışması için köylere mütemekkin olduklarını söyleyen İlçe Özel İdare Müdürü İzzet Turpcu, "Genel Sekreterimiz tarafından son on yılda ilçemize 135 bin metrekare parke dağıtıldı. Bu sene yedi ayda yapılan beton yolun parke karşılığı 54 bin metrekaredir. Beton yol çalışmalarını yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz'a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim."

Aliusta Köyü imamı Naim Ertürk; kış ayında mezarlığa çamurdan, kardan kato ve traktörle cenazelerimizi çıkarmakta çok zorlanıyorduk. Şimdi yolumuz betonlandı köylümüz artık mezarlığa rahat rahat çıkabilicek dedi.

Genel Sekreter Ahmet Karayılmaz aldığı brifing sonrası beton yol çalışmasını başlatan Kaymakam Oğuzhan Erdi Atak'a, işi devam ettiren İlçe Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu’ya ve yedi aydır işi bir fiil takip eden İlçe Müdürü İzzet Turpcu'ya, Gökçebey İl Genel Meclisi Üyelerine, şantiye şefi ve çalışanlarına, köy muhtarlarına teşekkür ederim" dedi.

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