Kamyon yayaya çarptı; 1 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kamyon yayaya çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza ilçenin Istasyon Mahallesinde meydana geldi. Özel bir fabrikanın güvenlik kapısından geçtikten sonra yola çıkan 54 AAC 135 plakalı kamyon sürücüsü Kemal K., yaya olarak yolda yürüyen Mustafa K.'ya çarptı. Olay yerine gelen ambulans ile yaralı olan yaya Mustafa K. Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı tedavi altına alınırken polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

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