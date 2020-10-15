Bozkurt, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Bozkurt mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Toprağın bereketini üretime dönüştüren, tarlasında, bağında ve bahçesinde gece gündüz demeden çalışan, emekleriyle toprağı yoğuran ve alın teriyle bereket katan, hem ailesine hem de ülkemizin tarımsal üretimine, ekonomisinde benim de katkım var diyen tüm kadın çiftçilerimizin 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutluyor, elleri dert görmesin, dileklerimi iletiyorum.”

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