Vali Mustafa Tutulmaz’dan sürücü ve yolculara korona virüs tedbirleri uyarısı

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Vali Mustafa Tutulmaz trafik kontrolü yapan jandarma görevlilerini denetledi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Zonguldak bir dizi ziyaretleri kapsamında seyahat ederken Karaman beldesi mevkiinde trafik kontrolü yapan jandarma ekiplerini denetledi. Kontrolü yapılan araç sürücüleriyle ve otobüs içerisinde bulunan yolcularla sohbet eden Vali Tutulmaz korona virüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu. Jandarma ekiplerine kolaylık ve başarılar dileyen Vali Tutulmaz sürücü ve yolculara ise hayırlı yolculuk temennisinde bulundu.

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