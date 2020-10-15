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10 yaşındaki Eymen'in ölümüne sebep olan hemşireye 15 yıla kadar hapis istemi Hemşirenin şerit ihlali 4 kişilik aileyi parçaladı

İHA

10 yaşındaki Eymen'in ölümüne sebep olan hemşireye 15 yıla kadar hapis istemi Hemşirenin şerit ihlali 4 kişilik aileyi parçaladı

Zonguldak'ta geçen Haziran ayında iddialara göre şerit ihlali yaparak karşı yöne geçen hemşire Hanife Yılmaz'ın kullandığı hafif ticari, 4 kişilik Altındağ Ailesi'nin bulunduğu otomobil ile çarpıştı. Kazada 10 yaşındaki Eymen Burak Altındağ hayatını kaybederken ailesi ise yaralandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamade ise hemşire Hanife Yılmaz'ın şerit ihlali yaparak kazaya sebebiyet verdiği ve olayda asli kusurunun bulunduğu belirtilerek 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Geçen Haziran ayında ZonguldakAnkara karayolu 9. kilometresinde meydana gelen kazada, 10 yaşındaki Eymen Burak Altındağ olay yerinde yaşamını yitirdi. İddiaya göre, Zonguldak'tan Çaycuma istikametine giden Cihan A. idaresindeki 67 AH 332 plakalı Renault marka otomobile, kontrolden çıkarak karşı şeride geçen Hanife Yılmaz idaresindeki hafif ticari Fıat Doblo 67 ED 414 plakalı araç çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Hanife Yılmaz ile diğer aracın sürücüsü Cihan A. ve eşi İlkay A. ile çocukları Umut A. yaralandı.
Olayın ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen hemşire Hanife Yılmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Altındağ Ailesi ise hastanede devam eden tedavileri nedeniyle hayatını kaybeden çocuklarını son yolculuğuna bile uğurlayamadı. Küçük çocuk yakınları tarafından toprağa verildi.

Oğullarının öldüğünü günler sonra öğrendiler
Aile ise acı haberi günler sonra öğrenebildi. Dünyası yıkılan aile, Eymen Burak Altındağ'a olan özlemini ise fotoğraflarına bakarak gidermeye çalışıyor. Bir taraftan ailenin tedavileri halen sürerken diğer taraftan da hukuki süreç devam ediyor. Cumhuriyet Savcılığı, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan duruşma öncesi iddianame hazırlayarak mahkemeye sundu. İddianamede hemşire olduğu öğrenilen Hanife Yılmaz'ın direksiyon başında sorumluluklarını yerine getirmeyerek şerit ihlali yaptığı bu sebeple de olayda asli kusurunun bulunduğuna yer verildi.
Karşı yönden gelen aracın şerit değiştirerek önüne geldiğini fark eden Cihan Altındağ'ın direksiyonu kırarak olay mahallinden uzaklaşmaya çalıştığı öğrenildi. Ancak buna rağmen aracın hızla üzerine gelerek çarpışmaya sebebiyet verdiği öne sürüldü.

Direksiyonu kırmasına rağmen kazadan kaçamadı
Hazırlanan iddianamede, Cihan Altındağ'ın tek yön gidişgeliş istikametine ilerledikleri sırada karşı istikametten şüpheli Hanife Yılmaz'ın idaresindeki 67 ED 441 plakalı araç ile direksiyon hakimiyetini kaybederek, kendisinin seyrettiği şeride geçerek üzerine doğru geldiğini ve kazaya sebebiyet vermemek için yolun sağ tarafına direksiyonu kırdığı ancak Hanife Yılmaz idaresindeki aracın idaresindeki araca çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini ifade etti. Ailenin şikayetçi olduğu tutuklu sanık ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

Rapor, "Yükümlülüklerini yerine getirmedi, asli kusurlu"
Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas dairesi tarafından hazırlanan kusur raporuna göre ise hemşire olduğu öğrenilen Hanife Yılmaz'ın idaresindeki aracın iki yönlü yol üzerindeki seyrini mahal şartlarını dikkate alıp şeridini muhafaza edecek şekilde sürdürmesi gerekirken bu hususa uymadığı, olay yeri sağa yönelik virajda sevk ve idare hatası ile karşı yön şeridi içine girdiği ve şeridini ihlal ettiği; karşı yönden gelen Cihan Altındağ'a ait otomobil ile çarpışarak dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışı nedeniyle asli kusurlu olduğu belirtildi.
Eşi ve kendisi ile bir oğlu yaralanan bir oğlunu da kaybeden Cihan Altındağ'ın ise olay yerindeki viraja geldiğinde karşı yönden şerit ihlali yapan aracın çarpmasına maruz kalması nedeniyle olayda kusuru bulunmadığı belirtildi. Kaza yeri öncesi ve sonrasında bulunan işaretlemeler, yol ve olay yeri şartları, olayın meydana geliş şekli, çarpma noktası dikkate alınarak başkaca bir kurum, kuruluş, yetkili veya kişilerin kusurunun bulunmadığı raporda yer aldı.

15 yıla kadar hapis istemi
Savcılık, şüphelinin şerit ihlali yaparak kazaya sebebiyet verdiği ve bunun sonucunda 10 yaşındaki Eymen Burak Altındağ'ın hayatını kaybettiği diğer üç kişinin de kazada yaralandıklarına dikkat çekti. Hanife Yılmaz'ın "Taksirle bir kişinin ölümü ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan iki yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Ayrıca işlediği kasıtlı suç sebebiyle hapis cezası ile cezalandırıldığı takdirde sürücü belgesinin geçici süreyle geri alınması talep edildi.

Direksiyon başında canlı yayın iddiası
Öte yandan hemşire Hanife Yılmaz'ın daha önce araç sürerken defalarca telefondan canlı yayın yaparak trafiği tehlikeye attığı görüntüler ortaya çıktı. Araç sürerken canlı yayın yapan Hanife Yılmaz'ın bu tavırları sosyal medyada tepkilere neden oldu. Araçla seyir halindeyken sosyal medyadan canlı yayın yaptığı görüntülerin bazılarında hareket halindeyken yola bakması gerekirken arkadaşının tuttuğu kameraya bakarak konuştuğu görülüyor.
Emekli olduktan sonra özel bir sağlık kuruluşunda çalıştığı öğrenilen Hanife Yılmaz'ın; sosyal medya hesaplarından birçok defa aracında seyir halindeyken telefon kamerası ile canlı yayın yaptığı görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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