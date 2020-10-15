Kamyona çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Bakan Selçuk açıkladı: Bu haftadan itibaren başlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan motosikletin kamyonun sağ arka tekerleğine çarpıp devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Yeni Mahalle OktayOlcay Yurtbay Caddesi'nde meydana geldi. Kahraman C.'nin kullandığı motosiklet yolun karşına geçmek istediği sırada M.Y. idaresindeki 67 AT 993 plakalı kamyonun arka tekerleğine çarparak devrildi. Kaskı bulunmayan motosiklet sürücüsü düşme sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.