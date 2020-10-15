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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Akıllı Tarım Kent” projesi bilgilendirme toplantısı

İHA

“Akıllı Tarım Kent” projesi bilgilendirme toplantısı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, “Akıllı Tarım Kent Projesi” hakkında bilgi verdi.
Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından olan MÜSİAD, bir kırsal kalkınma projesi olan Akıllı Tarım Kent Projesi’ni hayata geçiriyor. Kırsal yaşamı şehir standartlarında yeniden yapılandırmayı hedefleyen bu proje 'geniş çaplı bir dönüşümü hedefliyor. 11 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından MÜSİAD, kırsal alanda yaşam kalitesi yüksek ve sürdürülebilir bir ekosistem oluşturma amacıyla Akıllı Tarım Kent Projesi’ni hayata geçiriyor.
Proje ile ilgili MÜSİAD Genel Merkezi’nde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de katıldığı bir basın toplantısı yapıldı. Proje tanıtım toplantısı hakkında bilgiler veren MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar, teknolojinin hızla geliştiği ve gelişmeye devam ettiği bir süreçte ülkemiz tarım sektörünün de bu süreçten maksimum fayda sağlayabilmesi adına Genel Merkezleri tarafından hazırlanan projenin ülkemiz için hayırlı olması diledi. Çınar, projenin ülkemize hayırlara vesile olmasını dileyerek, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ile Kırsal Komite Başkanı Abdullah Eriş olmak üzere, projenin ortaya çıkmasında emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti.
Tarım ve kırsal kalkınma alanında yapılan projeleri yakından takip ettiğini söyleyen ve toplantıya online olarak katılan Bakan Pakdemirli, ülkemizin geleceğinin tarım olduğunu gösteren Akıllı Tarım Kent Projesi’ne katkıda bulunan herkese teşekkür etti. Pandemi dönemini kırsal kalkınma için bir fırsat olarak gördüklerini söyleyen Pakdemirli, projedeki “akıllı” kelimesinin öneminin de altını çizdi. Pakdemirli konuşmasında, “Tarımda üretim gücüne sahip bir ülkeyiz. Pandemi sonrasında birçok ülkede raflar boş dururken Türkiye’de tarım ve gıda sektöründe hiçbir problem yaşamadık. Pandemi sürecinde gıda milliyetçiliğinin daha da öne çıktığını gördük. Bu önümüzdeki yıllarda da gündemde olacak. Dolayısıyla bizim tarımdaki gücümüzü daha da artırmak için tarım sektöründeki projelere sıkı sıkı sarılmalıyız” dedi.
Toplantıda konuşan Abdurrahman Kaan ise projenin hedefi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin ihracatının yüzde 30’u tarıma dayalı sanayicilerce gerçekleştirildiğini vurgulayan Kaan, Türkiye ’ye net döviz kazandıran, yani ticaret açığı vermeyen sektörlerin, sadece tarım ve tarıma dayalı sanayi kategorisinde yer aldığını belirtti. Kaan, “Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından yayınlanan yeni rapora göre, küresel tarımgıda ticareti, 1995’ten bu yana iki kattan fazla artarak 2018 yılında 1.5 trilyon dolara ulaştı. Bu artışta dünya toplamının üçte birinden fazlasını oluşturan gelişmekte olan ülkelerin yükselen ihracatı etkili, yani Türkiye için avantajlı bir seyir söz konusuyken, bizler yeni projeler ve atılımlarla, Türkiye’nin tarımda yaklaşmış olduğu yukarı yönlü hareketini, daha da hızlandırmayı, güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda hayata geçirilecek MÜSİAD Akıllı Tarım Kentler projesi, tarım, hayvancılık ve endüstriyel tarım alanları başta olmak üzere kırsal kalkınma hedefine uygun çalışmaları ve kırsal yaşamı teşvik edebilmek adına geniş çaplı bir dönüşüm içeriyor” ifadelerine yer verdi.
Kaan, proje ile 400 milyon liralık ticaret hacmine ulaşılacağını, 500 aile, bin çalışan olmak üzere 3 bin kişiye de kırsal şehir hayatı sunulacağının da altını çizdi.
Kendi kendine yetebilen, doğal ve akıllı yaşam kültürünü oluşturmayı hedefleyen Akıllı Tarım Kentler Projesi’nin beş ana başlığı kapsadığını belirten Komite Başkanı Eriş şunları dile getirdi:
“Ana başlıklardan ilki Dijital Akıllı Tarım Üretim Sistemi. Tarımda inovatif gelişmelerin, tarımsal meteoroloji, erken uyarı sistemi, sulama ve gübreleme otomasyonları, akıllı gübre yönetimi, hassas ilaçlama, izlenebilirlik yazılımları gibi tarımsal modernizasyon uygulamalarıyla çevre, teknoloji ve inovatif ilkelerinin Akıllı Tarım Kentlerde uygulanması planlanıyor. Kurulacak ekosistemde KOBİ ölçeğinde 250 işletme kurulması hedefleniyor. İkinci başlık ise Ortak Akıl Üretim Ekosistemi. Kırsaldaki en büyük sorun, ortak üretim kültürünün olmayışı. Akıllı Tarım Kentlerde en önemli kriterlerin başında beraber ortak çalışabilme ve beraber üretip kazancı adil bir şekilde paylaşma olgusu amaçlanıyor. Makine parkı, düve merkezi, kesimhane, yem ve ürün siloları, hayvan bakım merkezi gibi işletmeler ortak akıl üretim ekosisteminin altında kurulacak. Yüksek Refah ve Yaşam Ekosistemi başlığında ise şehirde bulunan imkanlar ile kırsalda bulunan doğal yaşamı bir araya getiren ekosistem hedefleniyor. Şehirlerde aranan yüksek refah yanında kaliteli ve doğal yaşamı bir arada sunmak için müstakil ve bahçeli konutlar, eğitim kurumları, kafe ve lokantalar, AVM, spor salonu sinema ve tiyatroların da kırsalda kurulması amaçlanıyor. Projenin önemli ana başlıklarından bir diğeri ise Üreten ve Değiştiren Sosyal Ekosistem. Kırsalda yaşayanların kendilerini geliştirebilecek ve sosyalleşebilecek imkanları kısıtlı. Tarım Kent ile kişiler hem hobilerini yerine getirerek sosyalleşecekler hem de üretime katkı sunacaklar. Bu kapsamda el sanatları merkezi, resim ve müzik atölyeleri sürekli eğitim merkezleri kurulacak. Son başlık ise Ortak Akıl Yönetim Ekosistemi. Çünkü bu ekosistemin ortak akıl ve profesyoneller tarafından yönetilmesi planlanıyor.”

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