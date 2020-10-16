Sezgin Kaya Başkan Bozkurt’u ziyaret etti

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Sezgin Kaya Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’u makamında ziyaret etti.

Sezgin Kaya ile Başkan Bozkurt, ziyarette, belediyenin çalışmaları, projeleri konularının yanı sıra pandemi döneminde hayata geçirilen uygulamalar ile normalleşme sürecinde alınan tedbirler başta olmak üzere gündeme dair fikir alışverişinde bulundu.

Kaya’nın ziyaretine işadamı Serdar Deniz de eşlik etti.

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