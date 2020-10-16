Başkan Bozkurt’tan “Dünya Gıda Günü” mesajı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, 16 Ekim Dünya Gıda Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nün kuruluş tarihi olan 16 Ekim 1945 ten bu yana her yıl 16 Ekim gününün “Dünya Gıda Günü” olarak kutlandığını belirten Başkan Çetin Bozkurt mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Bilindiği gibi dünya genelinde insanlığın karşı karşıya olduğu sorunlardan en önemlisi beslenme sorunudur. Dünyada üretilen gıda maddeleri artan nüfusa yeterli gelmemektedir. Dünyanın pek çok yerinde insanlar açlıktan ölmekte, iyi beslenemedikleri için hasta olmaktadırlar. Bu nedenle dengeli beslenip, israftan kaçınmalıyız. Açlık ve gıda israfını önlemek, yetersiz ve dengesiz beslenmenin önüne geçmek, ihtiyacı olanlara yardım elini uzatmak hem insani ve hem de vicdani bir görevimizdir. Bugün Ülkemizde gıda üretimi ve tüketimi ile ilgili önemli bir sorun bulunmamakla beraber, gelecekte iyimser olabilmemiz için toprak ve su kaynaklarımızın kullanımında daha dikkatli davranmalıyız. Açlık ve yoksullukla mücadele ve tüketicinin bilgilendirilmesi için, sivil toplum kuruluşlarına, özel sektöre, basın kuruluşlarına ve bütün vatandaşlarımıza büyük görev ve sorumluluk düşmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nde, bütün insanlığın barış ve huzur içinde yaşadığı, beslenme ve barınma sorununun olmadığı bir dünya diliyorum. Bu vesile ile bütün vatandaşlarımıza selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” İfadelerini kullandı.

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