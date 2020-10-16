Gelik'te korona virüs denetimi gerçekleştirdiler

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Zonguldak'ın Gelik beldesinde esnaflar ve vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda bilgilendirme yapıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Vali Yardımcısı ve Kilimli Kaymakam Vekili Turgut Subaşı, Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin, kolluk kuvvetleri ve daire amirleri ile birlikte Gelik Beldesinde faaliyet gösteren esnafları ve vatandaşları ziyaret ederek maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda bilgilendirilme yapıldı.

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