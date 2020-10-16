İzolasyona uymayan 7 kişiye ceza Kurallara uymayan 7 kişi ve izolasyon imkanı olmayan 15 kişi yurtta gözlem altına alındı

Zonguldak'ta testi pozitif çıktığı halde izolasyon kurallarına uymayan 7 kişiye cezai işlem uygulandı. Evinde izolasyon imkanı olmayan 15 kişi ile birlikte toplamda 22 kişi yurtlara yerleştirilerek gözlem altına alındı.

Vali Mustafa Tutulmaz öncülüğünde şehirlerarası otobüs terminali ve alışveriş merkezinde sosyal mesafe, hijyen ve maske denetimleri gerçekleştirildi. Şehirlerarası otobüs terminalinde yolcuları bulunan bir otobüse binen Vali Tutulmaz, "Otobüslerde hem sizleri uyarıyoruz hem de rehberlik yapıyoruz. Maskeyi kesin ihmal etmeyin, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına dikkat edin. Yapılan araştırmalarda maske yüzde 75 koruyor" diye konuştu.

Protokol; ardından kent merkezindeki alışveriş merkezini denetledi.

İzolasyona uymayana ceza

Denetimlere katılan İl Sağlık Müdürü Dr. Ertuğrul Güner, izolasyon kurallarına uymayan kişilere cezai işlem uygulandığını ifade etti. Güner, "Şu an için yurtlarda toplam 22 kişi izolasyon amaçlı kalıyor. Bunların 7'si izolasyon kurallarına uymadığı için cezai işlem uygulandıktan sonra yurda alınan kişiler. Diğer 15'i de evlerinde izolasyon imkanı olmayan kişiler. Bu süreci tespit ettiğimiz güne göre maksimum 14 gün kalacaklar. Emniyet ve jandarma tarafından tespit edilip ceza işlem uygulanan 7 kişi" diye konuştu.

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