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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorumluğlu’ndan esnaflara hijyen denetimi

İHA

Çorumluğlu’ndan esnaflara hijyen denetimi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu,Covid19 tedbirleri kapsamında maske ve hijyen denetimine çıkarak ilçe genelindeki son durumu değerlendirdi.
Kdz.Ereğli esnaflarına maske ve hijyen denetimi yapan Kaymakam İsmail Çorumluoğlu günlük vaka sayılarının yükseldiğini belirtti.Covid19 salgınında günlük 30 vaka olduğunu belirten Çorumluoğlu, vatandaşların daha dikkatli şekilde tedbirlere uyması gerektiğini söyledi. Çorumluoğlu denetim öncesi yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“ Belediye Başkan Yardımcılarımız ve Müdürlerimizle beraber yine tüm Türkiye’de olduğu gibi maske denetimine çıkacağız. Şu ana kadar bir tane köyde kıraathane içinde cezayı uyguladık. Orada hem oyun oynandığını hem de içki içildiğini yakaladık ve kapattık. Günlük vaka sayılarımız hala daha ne yazık ki 30 vaka ortalamasıyla gidiyoruz. Yani İlçede günlük 30 tane vaka gözüküyor. Bu da bizi üzüyor. Bir düşüremedik, onun sebeplerini de araştırıyoruz. Daha da aşağıya çekeriz diye düşünüyorduk, 10’lu rakamlara geleceğimizi düşünüyorduk. Nerede hata yapıyoruz bilmiyorum. Hastane de ki durumumuz iyi. Yoğun bakımımız olsun, servislerimiz olsun çok sıkıntı yok. Şu ana kadar serviste 50 kişi, yoğun bakımda da 10 tane vatandaşımız yatıyor Devlet Hastanesi bazında bakıyorum. Ama hedefimiz kıştan önce bu sayıları düşürmek. Fakat belli yerlerden daha da yayılıyor diye düşünüyorum. TTK daha önce sorundu, nispeten kontrol altında şu an sıkıntı olarak bize gelmiyor. Süleymanbeyler Mahallesi’nde bir sokağı karantinayı almıştık. Bakırlık’da bir sokağı karantinaya almıştık. İki sokakla şu anda götürmeye çalışıyoruz. Dün akşam bakanlığımızın da açıklamalarını dinlediğimizde ev içi bulaşların fazla olduğunu söyledi. Bir eve geldikten sonra ne yazık ki o evin tamamına bulaşıyor. Vatandaşlarımızın bu noktada biraz daha kendilerini korumaları gerekiyor. Ve vatandaşlarımızın doğru bilgi verme konusunda ben tekrar söylüyorum çünkü bunun vebali de var. Sizin söylemediğiniz her bir kişi potansiyel yayıcıdır. Bu potansiyel yayıcıda bizim işimizi zorlaştırır. Kaymakamlık makamına giriş olarak şu anda HES kodun sorgulayarak ve ateş ölçerek alıyoruz. Eğer vakaları kontrol altına almazsak, biraz daha zorlanırsak ne yazık ki belki önümüzdeki hafta tedbirler çerçevesinde resmi kurumlara girişlere HES kodu zorunluluğu getirebiliriz. Şu anda böyle bir kararımız yok ama seyri takip ediyoruz. En son bir açıklamayı da televizyondan duydum ve şaşırdım. Maske, aşıyla aynı kuvvettedir diye bir cümle sarf etti bilim adamı. Bu ne demektir? Herkes aşıya umudunu bağladı ama görünen o ki kısa zamanda aşıyı kullanma imkânımız olmayacak. Maskenin bu kadar güçlü olduğunu bilim adamının açıklamasından sonra gördüm. Onun için vatandaşlarımızın hijyen, mesafe ve maskeye de uymalarını istiyorum. Cezalar konusunda her geçen gün biraz daha biz sayımızı arttıracağız, arttırıyoruz da zaten. Hiçbir vatandaşımızın komşusuna ve Ereğli’deki bir vatandaşımıza hastalık bulaştırmasına ben izin vermeyeceğim. Yakaladığımız an cezasını da vereceğiz birlikte başaracağız birlikte aşacağız ümidim o ki kış gelmeden bu sorunu azaltacağız. Bu nasıl insanlarda çıktığı gibi bazı okullarımızdaki bazı öğrencilerimizde de çıktı ama bunların hangi tedbiri alacağı zaten milli eğitim bakanlığımız yol haritasında belli . Şuana kadar okullarımız kaynaklı bir artış sayıda artış görmedik . Türkiye’de de iş benzer gidiyor belli bir artış yok bakana da sordular ama bunu söylemek için erken olabilir Neden erken çünkü okullar daha açılalı uzun olmadı ve anladığım kadarıyla da zaman geçtikçe de okullardaki katılım sayısı biraz daha artacak. Ama Avrupa televizyonlardan farklı biliyorsunuz ama oldukça kötü bizim Avrupa sayılarına çıkmadan bu işin önüne geçmemiz gerekiyor ve daha öncede söyledim Sayın Bakan’da açıkladı bakanımız da açıkladı genel bir yasaklama değil. Ereğli olarak mağdur olmamamız için bizim esnafımızın bu konuda vatandaşımızın bu konuda daha gayretli olması lazım yarın iş işten geçer . Sayılara bakarak Ereğli de hafta sonu kısıtlaması şu meslek kolları iş yeri kapatma vb. böyle bir şey olmayacağını düşünüyoruz ama nerede bir sıkıntı varsa orada ki ateşi söndüreceksiniz. Buranın hatası yüzünden Siirt'teki vatandaşımızı veya Balıkesir’de ki vatandaşımızı mağdur etmeye gerek yok.”

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