Zonguldak'ta 15 bin 363 korona virüs denetimi gerçekleşti

Zonguldak'ta il genelinde salgın denetim merkezince 304 ekip ve 2 bin 138 personel tarafından 15 bin 363 denetleme gerçekleştirildi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın da yer aldığı il ve ilçe denetimlerinde kurallara uymayanlara ceza uygulandı. İl genelinde 8 Ekim 2020 tarihinden itibaren 304 ekip 2 bin 138 personel tarafından 133 ihbar değerlendirildi. 15 bin 363 resen denetleme gerçekleştirildi. Buna göre 48 iş yerine 1. uyarı, 4 iş yerine 2.uyarı ve ceza, 1 iş yerine 1 gün kapatma, 38 kişiye izolasyona uymama cezası verilirken 10 bin 172 izolasyon denetimi yapıldı. Korona virüsle mücadelede denetimlerin aralıksız devam edeceği ve vatandaşların kurallara uymaları gerektiği belirtildi.

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