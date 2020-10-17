Filyos Limanı’nda müjde öncesi hareketlilik

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğalgaz rezervine ilişkin açıklayacağı müjde öncesi Filyos Limanı’ndaki TPAO merkezinde çalışmalar devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen aylarda İstanbul’dan yolcu ettiği Fatih Sondaj Gemisi’nin karadaki lojistik merkezi olan Filyos Limanı’nda hareketlilik yaşanıyor. İstanbul’dan ayrılarak Tuna1 bölgesindeki sondaj çalışmalarının yapıldığı alana hareket eden Cumhurbaşkanı, açıkladığı 320 milyar metreküp rezerv müjdesinin ardından bugün yeni rezerv müjdesini açıklayacak.

Müjde öncesi yakıt ikmalinin yanı sıra lojistik ihtiyaçların sağlanması amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Filyos Limanı’nda üs kurdu. İkmal gemileriyle Tuna1 bölgesine lojistik destek sağlayan gemilerin yanaştığı TPAO üssünde müjde öncesi çalışmalar son hızıyla sürüyor.

Haraketliliğin yaşandığı TPAO bölgesinde heyecanla müjde açıklaması bekleniyor.

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