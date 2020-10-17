Erdoğan: 85 milyar metreküp daha gaz bulundu (1) 

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

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ZONGULDAK, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz´de yaptığı aramalarla ilgili olarak, 85 milyar metreküp daha doğal gaz bulunduğunu, Sakarya gaz sahasında toplam doğal gaz rezervinin 405 milyar metreküpe ulaştığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz ve Akdeniz´deki yeni sondajlarla alınacak müjdelerle bu kaynağın yükseltileceğini söyledi. FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN-Ergün AYAZ

2020-10-17 16:45:55



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