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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 85 milyar metreküp daha gaz bulundu (2) - Yeniden

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 85 milyar metreküp daha gaz bulundu (2) - Yeniden


Ergün AYAZ/ZONGULDAK, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz´de yaptığı aramalar sonucu 85 milyar metreküp daha doğal gaz bulunduğunu, Sakarya gaz sahasında rezervin 405 milyar metreküpe ulaştığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin ve Kıbrıs Türkleri'nin haklarını yok sayan hiçbir plana, hiçbir girişime, hiçbir oldu bittiye izin vermemekte kararlıyız" diyerek, "Doğu Akdeniz'de barışı, huzuru, istikrarı egemen kılmanın yolu, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´nin haklarına saygılı olmaktan, tanımaktan, teslim etmekten geçiyor. Bunun dışındaki hiçbir zorbalığa ve komiklik düzeyine gelen oyunlara eyvallah etmeyeceğiz" dedi.  
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de, Fatih sondaj gemisinin yaptığı doğal gaz arama çalışmaları hakkında bilgi aldı. Erdoğan yaptığı açıklamada, 320 milyar metreküplük doğal gaz müjdesini daha önce verdiklerini belirterek, "320 milyar metreküplük doğal gaz müjdesini milletimize ilan etmiştik. 85 milyar metreküp daha ilave edildi. Sakarya sahasında rezerv böylece 405 milyar metreküpü buldu. Tuna 1 kuyusundan çıkartacağımız yeni rakamıyla 405 milyar metreküp doğal gazın ülkemize, milletimize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum" diye konuştu.
Sıvılaştırılmış doğal gaz ithal edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin çeşitli yerlerinde küçük miktarlarda petrol ve doğal gaz çıkıyor olmakla beraber bunlar toplamda tüketimimiz içerisinde bir hayli yetersiz düzeydedir. Karadeniz'de keşfettiğimiz rezerv ülkemizin bugüne kadar ki en büyük hidrokarbon kaynağıdır. Devamının da geleceğine inandığım bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğalgazla dışarıya bağımlılığı önemli ölçüde azalacaktır. Bu aynı zamanda milletimize daha ucuz doğal gaz hizmeti verebileceğimiz anlamına geliyor. Türkiye sahip olduğu güçlü altyapı sayesinde sondaj çalışmalarını dışarıdan kiralamaya göre gerçekten çok uygun bir maliyetle en önemlisi de güvenle gerçekleştiriyor. Gazın kalitesinin yüksekliği işletme maliyetlerinin de minimum seviyede olacağını işaret ediyor" dedi. 
'DIŞARIYA ÖDEDİĞİMİZ RAKAM AZALDIKÇA MİLLETİMİZE DAHA HESAPLI
SUNABİLECEĞİZ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan petrol ve doğal gazda dışarıya ödenen rakamın azaldıkça hizmetin daha hesaplı sunulacağını söyleyerek, "Kalkınma ve büyüme çabamızın en büyük kalemini oluşturan petrol ve doğal gazda dışarıya ödediğimiz rakam azaldıkça bu hizmetlerimizi milletimize daha hesaplı sunabileceğiz. Böylece ülkemizde kalan kaynağı da yatırıma, üretime, istihdama yönlendirme imkanına kavuşacağız. Ancak bu keşfin en az miktarı ve değeri kadar önemli kabul ettiği bir diğer husus da Türkiye'nin yürüttüğü tarihi istiklal ve istikbal sürecinde milletimize büyük bir moral vermiş olmasıdır. Yıllarca gıpta ile baktığımız hidrokarbon zenginliğine artık ülkemizin de sahip olabileceğini görebilmemiz inşallah diğer alanlarda ki mücadelemizin başarıya ulaşacağının da işaretidir. Dünyada son bir asırda yaşanan çatışmaların çoğu, hidrokarbon kaynaklarına sahip olabilmek için çıkmış veya çıkartılmıştır. Türkiye bu çatışmaların tamamen dışında kalarak kendi emeği ve gayretiyle bugün bulunduğu yere gelmiştir" şeklinde konuştu. 
'HİÇBİR ZORBALIĞA VE KOMİKLİK DÜZEYİNE GELEN OYUNLARA EYVALLAH ETMEYECEĞİZ' 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 
"Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarını paylaşım mücadelesinden Türkiye'yi dışlama çabalarına rıza göstermeyelim. Yeni bir dönemin kapısını açtık. Ülkemizin ve Kıbrıs Türkleri'nin haklarını yok sayan hiçbir plana, hiçbir girişime, hiçbir oldu bittiye izin vermemekte kararlıyız. Buradan bir kez daha tekrarlıyorum; bizim hiç kimsenin hakkında, hukukunda, özellikle de toprağında gözümüz yoktur. Biz sadece kendi haklarımızın müdafaası içerisindeyiz. Bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak için diplomasinin tüm yollarıyla birlikte gücümüzün tamamını kullanmakta kararlıyız. Doğu Akdeniz'de barışı, huzuru, istikrarı egemen kılmanın yolu Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´nin haklarına saygılı olmaktan, tanımaktan, teslim etmekten geçiyor. Bunun dışındaki hiçbir zorbalığa ve komiklik düzeyine gelen oyunlara eyvallah etmeyeceğiz." 
'AVRUPA BİRLİĞİ'NİN GÜVENİRLİĞİ ZATEN AZALMIŞTIR' 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği'nin bu konuda Yunanistan ve Rum kesiminin adeta esiri haline gelmiş olması en çok kendisine zarar veriyor. Ülkemize bugüne kadar savunduğu tüm değerleri hiçe sayma pahasına uyguladığı çifte standart sebebi ile Avrupa Birliği'nin güvenilirliği zaten azalmıştır. Şayet hali hazırdaki tartışmalarda Doğu Akdeniz'de adil bir tavır takınmazsa bu durum artık Avrupa Birliği'nin sonunun geldiğinin resmen ilanı olacaktır. Irkçılık ve İslam düşmanlığı bataklığında çırpınan, İngiltere'nin de ayrılmasıyla güç kaybeden AB, doğal kaynakların adil bölüşümü konusunda devre dışı kalmasının yükünü taşıyamaz. Biz her şeye rağmen Avrupa ile kadim geçmişe, tarihi geçmişe sahip siyasi ekonomik, kültürel ilişkilerimizi geliştirerek, sürdürmekten yanayız. Burada cevap bekleyen tek soru; Avrupa Birliği´nin bunu isteyip istemediğidir. Salgının da etkisiyle küresel ve bölgesel düzeyde bir yeniden yapılanma sürecinden geçildiği şu kritik dönemde bunun cevabını Avrupa Birliği'nden başka verebilecek merci yoktur. Türkiye olarak biz kendi işimize bakıyoruz. Öylede devam edeceğiz. Karadeniz'de ve Akdeniz'de hidrokarbon kaynaklarını aramaya devam edeceğiz" dedi. 
'MAZLUMLARA VE MAĞDURLARA EL UZATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'
"Suriye'de, Libya'da, Azerbaycan'da hakkın ve haklının yanında durmayı sürdüreceğiz" diyen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırlarımızın içinde ve dışında terör örgütleriyle mücadelemizi kesintisiz şekilde yürütmeyi sürdüreceğiz. Ekonomimizi, üretim, ihracat, istihdam odaklı büyütmeyi sürdüreceğiz. Dünyanın neresinde olursa olsun gözünü ve kalbini ülkemize yöneltmiş tüm mazlumlara ve mağdurlara el uzatmayı sürdüreceğiz. Milletimize her alanda hak ettiği hizmetleri getirmeyi, dev projeleri hayata geçirmeyi, yenilerini devreye almayı sürdüreceğiz. Bu uğurda gerekirse canımızı ortaya koymak dahil hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız" ifadelerini kullandı.
'BU GÜZEL TABLOYU BOZMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEKTİR' 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2053 vizyonunu hayata geçirebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye bırakana kadar durmayacaklarını belirterek, "Türkiye'yi girdiği bu yoldan döndürmeyi artık ne darbeler, ne ekonomik tuzaklar ne siyasi ayak oyunları, ne de içi boş tehditler kafi gelir. Son yıllardaki girdiğimiz mücadelelerde elde ettiğimiz başarının gerisinde milletimizin sergilediği sağlam birlik ve beraberlik ile devletimizin tüm kurumlarının ahenk içerisinde çalışması vardır. İnşallah bu güzel tabloyu bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. 2023 hedeflerimize ulaşarak bizden sonraki nesillere 2053 vizyonunu hayata geçirebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye bırakana kadar durmayacağız, duraksamayacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu duygularla Fatih Sondaj Gemimizin tüm personelini tebrik ediyorum. Tuna-1 kuyusundan çıkartacağımız yeni rakamıyla 405 milyar metreküp doğalgazın ülkemize ve milletimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi. FOTOĞRAF
 DHA-Politika Türkiye-Zonguldak Ergün AYAZ
2020-10-17 18:04:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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