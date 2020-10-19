Kazaya karışan tırdan dökülen mazot, başka kazaya neden oldu

– Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde otomobille çarpışan tırın deposundan yola dökülen mazot başka bir kazaya neden oldu. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Alaplı ilçesi Yalı kavşağında meydana geldi. AkçakocaEreğli yönüne giden Turgay A. idaresindeki Renault marka 06 BF 5599 plakalı otomobil; trafik lambalarında karşı yönden gelen Man tırın mazot deposuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde maddi hasar oluştu. Kaza yapan tırın yakıt deposundan yola sızan mazot ise başka bir kazaya neden oldu. Akar C. yönetimindeki Isuzu marka 34 JF 5756 plakalı pikap araç; sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu kaza yerinin 200 metre aşağısında refüje çarptı.

Kazada araçta yaralanan kadın; Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafik polisleri kaza nedeniyle bir süre yolu trafiğe kapatırken, tırdan dökülen mazot itfaiye ve karayolları ekiplerinin kumlama çalışmasının ardından yıkanarak, temizlendi. Polis trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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