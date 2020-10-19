ZBEÜ'den köy okulu öğrencilerine yardım

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Aerobiyoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Keller Köyü’nde öğrenim gören ilk ve ortaöğretim öğrencilerine kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.

2020 yılında düzenlenmesi planlanan, ancak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını nedeniyle ertelenen sempozyum için hazırlanan çanta, USB bellek, kalem ve not defterleri, Rektör Yardımcısı ve Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel ve Aerobiyoloji Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şenol Alan tarafından Keller Köyü’nde eğitim gören ilk ve orta öğretim öğrencilerine dağıtıldı.

Malzemelerini teslim alan öğrenciler, aldıkları hediyeleri sevinç ve heyecan ile karşıladı.

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