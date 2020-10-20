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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alkol zehirlenmesiyle hayatını kaybetti

İHA

Alkol zehirlenmesiyle hayatını kaybetti

Zonguldak'ta Y.B. alkol zehirlenmesinden hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Y.B. isimli vatandaş sabah uyandığında gözleri görmeyince durumu ailesine haber verdi. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan Y.B.'nin birden fazla organının fonksiyonunu kaybettiği öğrenildi. 10 gün boyunca hastanede tedavisi süren Y.B., doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Yapılan otopside alkol zehirlenmesine bağlı hayatını kaybettiği teşhisi konulan Y.B., otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

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