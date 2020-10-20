Dokap camii inşaatında sona gelindi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hayırseverlerin katkısı ile devam eden Dokap camii inşaatında kubbe kemerinin betonu döküldü.

Çaycuma'da ‘Bir Tuğla da Sen Koy’ sloganı ile başlatılan ve yapımı devam eden, Dokap Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Naim Eren kubbenin kemer yapım aşamasına geldiklerini belirterek; " Şükürler olsun dün kubbe kemeri dökülüp, rengini ecdadımızın kanını temsil eden AyYıldızlı bayrağımızı bizlere emanet eden ecdadımız ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şühedamızın ruhlarına tevdi edinmek üzere Kur'an tilaveti ve duaların ardından cami inşaatımızda çalışanlarımızla, dernek yönetim kurulumuzla İstiklal Marşı eşliğinde kubbe kemerimize bayrağımızı göklere çekme şerefine eriştiren Rabbime şükürler olsun. Camii inşaatımızın bu hale gelmesinde maddi manevi yardımlarını esirgemiyen hayırsever kardeşlerimize, yönetim kurulu adına, Çaycumamız adına çok teşekkür ederim." dedi.

Caminin yapımı için ‘Bir Tuğla da Sen Koy’ sloganı ile başlatılan bağış kapmayası kapsamında camiye katkı vermek isteyenlerin, derneğin banka hesaplarına yada bizzat cami derneğine bağışta bulunabileceği de kaydedildi.

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