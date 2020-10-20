Arkadaşını boğazını keserek öldürdü, 15 yıl hapisle cezalandırıldı

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki balıkçı barınağında demirli teknede birlikte alkol aldığı Gökhan Dağlıoğlu'nu (36) küfrettiği gerekçesiyle boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Atakan Recep Ecek, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 12 Kasım 2018'de Filyos beldesindeki balıkçı barınağında demirli teknede meydana geldi. Gökhan Dağlıoğlu, arkadaşları Atakan Recep Ecek ve G.K. ile teknede alkol almaya başladı. Ancak kısa süre sonra grup arasında küfür nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Atakan Recep Ecek, eline aldığı bıçakla Dağlıoğlu'nun boğazını kesti. Gökhan Dağlıoğlu, ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Atakan Recep Ecek ile G.K. sevk edildikleri adliyede, tutuklandı. Haklarında Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde

'Kasten öldürme' suçundan dava açılan 2 tutuklu sanıktan G.K.'nin olaydan önce tekneden ayrıldığı güvenlik kameralarından tespit edildi. Bu gelişme üzerine G.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mahkeme heyeti, suçu kabul eden tutuklu sanık Atakan Recep Ecek'i karar duruşmasında, haksız tahrik indirimiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2020-10-20 14:51:08



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