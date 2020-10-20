Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastanede tedaviye alınan Yusuf B. (50), 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Zonguldak´ta, 8 Ekim günü evinde rahatsızlanan Yusuf B., ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Yusuf B., 10 gün sonra yaşamını yitirdi. İçkiden zehirlendiği iddia edilen Yusuf B.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2020-10-20 16:11:08
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