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Karadeniz'de 'doğal gaz' keşfi, Filyos Limanı'nın önemini arttırdı

DHA

Karadeniz'de 'doğal gaz' keşfi, Filyos Limanı'nın önemini arttırdı


Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK açıklarında bulunan 405 milyar metreküp doğal gaz rezervinin ardından önemi bir kez daha artan Filyos Limanı, tamamlandıktan sonra Türkiye'nin 3'üncü büyük limanı olacak. Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zekai Kamitoğlu, limanla çalışmaları hızlanan endüstri bölgesiyle birlikte bölgenin kalkınacağını belirterek, "Buradaki istihdam nüfusu sadece Çaycuma'ya değil, Bartın ve Karabük'e de katkı sağlayacaktır. Bizler 30 yıldır özlemini çektiğimiz rüyanın artık sonuna gelmiş durumundayız" dedi.
Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid tarafından gemilerin yüklemeboşaltma yapabileceği uluslararası ticaret ve sanayi alanı oluşturulması için proje geliştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2014 yılında yatırım programına alınmasının ardından 6 milyon metrekarelik alan 'Filyos Endüstri Bölgesi' ilan edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından görevlendirilen Tosyalı Holding, endüstri bölgesinin altyapı, üstyapı ve idaresinde sorumlu olarak çalışmalara başladı. 2. Abdülhamid'in rüya projesi olarak adlandırılan endüstri bölgesinin ilk adımı olarak ise deniz ticareti için yapımına başlanan Filyos Liman inşaatının üst yapısı büyük ölçüde tamamlandı. Filyos Limanı henüz tamamlanmadan ülkeye hizmet etmeye başladı. 2 bin 450 metre mendirek, 3 bin metre rıhtım boyu, 19 metrelik draftı ve 25 milyon ton kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük 3 limanından biri olacak olan Filyos Limanı, Karadeniz'deki doğal gaz aramalarının merkezi haline geldi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), limanda sondaj gemilerinin lojistik ve ikmal faaliyetlerini gerçekleştirmek için merkez kurdu. Fatih Sondaj Gemisi'nin tüm ihtiyaçları Filyos Limanı'ndan karşılandı. Fatih Sondaj Gemisi, 405 milyar metreküplük keşfin ardından liman yakınında demir attı. Kanuni Sondaj Gemisi de Kasım ayı sonunda Zonguldak'a gelerek Filyos Limanı'nda son hazırlıklarını tamamlayacak. Ardından Fatih ile birlikte Türkali-1 bölgesinde doğal gaz arama çalışması yapacak.
'FİLYOS LİMANI'NIN ÖNEMİ ARTTI' 
Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zekai Kamitoğlu, Filyos Limanı'nın henüz tamamlanmadan tarihi bir başarıda pay sahibi olduğunu söyledi. Bölge olarak gururlu olduklarını ifade eden Kamitoğlu, "Çaycuma ve bölge olarak yıllardır beklemiş olduğumuz Abdülhamid'in rüyasında sona gelinmiş vaziyette. Yıllık 25 milyon ton kapasiteli liman inşası bu seneni sonunda bir altyapı inşası bitecek ve üst yapı içinde işletmecisine devredilecek. Doğal gaz rezerviyle birlikte burası ayrı bir anlam kazandı. Buradan Tuna1 kuyusuna iki gemiyle destek veriliyor. Bununla birlikte limanın ülkemiz için ülke ekonomisi için ihtiyaç haline gelmesi kaçınılmaz oldu" dedi. 
'30 YILLIK RÜYANIN SONUNA GELDİK' 
Filyos'un Karadeniz'deki doğal gaz arama çalışmaları ve endüstri bölgesiyle bölgenin kalkınmasında başrol oynayacağını belirten Kamitoğlu, şöyle konuştu: 
"Doğal gaz platformunda buranın ihtiyacı olan çelik boru ihtiyacını karşılayacak ve destek verecek bir endüstri burada gelişecek. Çelik üzerine diğer firmalara da alt yapısını yaparak arazi tahsis edecek. Bölge olarak özellikle Çaycuma, yani Zonguldak, Bartın ve Karabük olarak yıllardır bunun özlemi ve heyecanı içindeyiz. Bölgemiz yaklaşık 30 yıldır sürekli göç vermekte. Kömür fosil yakıtların artık çevreyi kirletmesi ve kullanımının azalması nedeniyle kömüre bağımlı olan ekonomimiz her geçen gün daralıyor. Bunun paralelinde hem burada böyle bir yatırım yapılması doğal gazın bulunması anlamında burada müthiş bir istihdam sağlanacak. Buradaki istihdam nüfusu sadece Çaycuma'ya değil, Bartın ve Karabük'e de katkı sağlayacaktır. Bizler 30 yıldır özlemini çektiğimiz rüyanın artık sonuna gelmiş durumundayız."DHA-Ekonomi Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2020-10-21 08:39:29

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