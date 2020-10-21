Polisi karşısında gören hırsızdan ilginç soru, "Bizi nasıl buldunuz" Motosiklet hırsızları güvenlik kamerasından yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polisi karşısında gören hırsızdan ilginç soru, "Bizi nasıl buldunuz" Motosiklet hırsızları güvenlik kamerasından yakalandı

İHA

Polisi karşısında gören hırsızdan ilginç soru, "Bizi nasıl buldunuz" Motosiklet hırsızları güvenlik kamerasından yakalandı

Zonguldak Alaplı ilçesinde, farklı İlçe adreslerden 3 motosiklet çalan 2 şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Hırsızların titiz çalışan Alaplı asayiş ekiplerine ilk sözleri “Bizi nasıl buldunuz” olması dikkat çekti.
Zonguldak Alaplı ve Ereğli İlçelerinde bir ay içerisinde art arda meydana gelen 2 motosiklet hırsızlığı, polis ekiplerini harekete geçirdi. En son olayda Alaplı ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallerinde yaşanan motosiklet hırsızlıkları üzerine Asayiş ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları ile görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, 2 şüphelinin kimliklerini belirledi. Y.T (15), K.D (17) isimli zanlılar polis ekiplerinin çalışma sonucu düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularında çaldıkları 2 motosikleti 2’sini sattıklarını itiraf etti. Bulunan motosikletler sahiplerine teslim edilirken, emniyette ifadelerine başvurulan şüphelilerden 2’si savcılık kararıyla serbest kaldı. Y.T (15), K.D (17) adlı zanlılar ise ‘nitelikli hırsızlık’ suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Zanlılar mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Motosiklet Hırsızları, dikkat çekmemek için Alaplı’dan çaldıkları 2 motoru Alaplı Balıkçı Limanından Balıkçı Tekne yoluyla Ereğli İlçesine getirdiklerini ve bu yolla dikkat çekmediklerini ve arkalarında iz bırakmadıklarını zanneden şüphelileri takibe alan Alaplı Asayiş ekipleri, yaptıkları detaylı araştırma neticesinde şüphelilere ait Alaplı ve Ereğli ikamet adreslerine baskın düzenledi. Polisi karşısında gören şüphelilerin polis ekiplerine "Bizi nasıl buldunuz?" dediği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak’ta toplu ulaşım araçlarına denetim
YEREL HABERLER Zonguldak’ta toplu ulaşım araçlarına denetim
Karadeniz'de 'doğal gaz' keşfi, Filyos Limanı'nın önemini arttırdı
YEREL HABERLER Karadeniz'de 'doğal gaz' keşfi, Filyos Limanı'nın ...
Kdz. Ereğli TSO marka tescili belgesi aldı
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli TSO marka tescili belgesi aldı
ZBEÜ, ‘7. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi’ne ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER ZBEÜ, ‘7. Uluslararası Muhasebe ve Finans ...
Emekliliğe ayrılan personele altın hediye edildi
YEREL HABERLER Emekliliğe ayrılan personele altın hediye edildi
Tekin, "Birlik beraberlik içinde yapılan en güzel hizmet"
YEREL HABERLER Tekin, "Birlik beraberlik içinde yapılan en güzel ...
Başkan Bozkurt’a danışmanlardan ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt’a danışmanlardan ziyaret
Zabıtadan vatandaşlara hes yardımı
YEREL HABERLER Zabıtadan vatandaşlara hes yardımı
Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi gördüğü ...
Arkadaşını boğazını keserek öldürdü, 15 yıl hapisle cezalandırıldı
YEREL HABERLER Arkadaşını boğazını keserek öldürdü, 15 yıl hapisle ...
Dokap camii inşaatında sona gelindi
YEREL HABERLER Dokap camii inşaatında sona gelindi
Komşusu kadını öldürüp, cenazesine de katılan sanığa ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Komşusu kadını öldürüp, cenazesine de katılan sanığa ...
Alkol zehirlenmesiyle hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Alkol zehirlenmesiyle hayatını kaybetti
İl Müdürü Maden, tüketicileri uyardı Mesafeli satışlarda ticaret internete taşındı
YEREL HABERLER İl Müdürü Maden, tüketicileri uyardı Mesafeli ...
Ekiplerden 7 günde 7 ayrı denetim
YEREL HABERLER Ekiplerden 7 günde 7 ayrı denetim
Hobi olarak başladı, 48 kadına ek gelir sağlıyor
YEREL HABERLER Hobi olarak başladı, 48 kadına ek gelir sağlıyor
10 yaşındaki Eymen'in ölümüne sebep olan hemşire, "Güneş gözümü aldı" Görgü tanığı şoför, "Yanımdan çok hızlı geçti, polisi arayacakken kaza yaptı"
YEREL HABERLER 10 yaşındaki Eymen'in ölümüne sebep olan hemşire, ...
Vali Tutulmaz, Kılıç İlkokulu'nu ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz, Kılıç İlkokulu'nu ziyaret etti
STK başkanlarından Bozkurt’a "hayırlı olsun" ziyareti
YEREL HABERLER STK başkanlarından Bozkurt’a "hayırlı olsun" ziyareti
Başhekim Çavuşoğlu’ndan Başkan Posbıyık’a ziyaret
YEREL HABERLER Başhekim Çavuşoğlu’ndan Başkan Posbıyık’a ziyaret
TSO Başkanlığına Tanyıldız vekalet edecek
YEREL HABERLER TSO Başkanlığına Tanyıldız vekalet edecek
Kdz. Ereğli’ye dünya birinciliği getirdiler
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli’ye dünya birinciliği getirdiler
Işıkhan, pandemi sürecinde stres yönetimini anlattı
YEREL HABERLER Işıkhan, pandemi sürecinde stres yönetimini anlattı
ZBEÜ'den köy okulu öğrencilerine yardım
YEREL HABERLER ZBEÜ'den köy okulu öğrencilerine yardım

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X